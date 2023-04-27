Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşma sırası nasıl olacak? YSK kura çekimi ile belli oldu

ADAYLARIN PROPAGANDA KONUŞMA SIRASI NASIL OLACAK?

Cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin 7 Mayıs Pazar günü ve 13 Mayıs Cumartesi günü TRT ekranlarından yapacakları 10'ar dakikalık propaganda konuşmalarının yayın sıraları YSK'daki kura çekimi ile açıklandı. Buna göre; TRT'deki birinci programın ilk konuşmasını Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci konuşmasını Sinan Oğan, üçüncü konuşmasını Muharrem İnce ve son konuşmasını Recep Tayyip Erdoğan yapacak. İkinci programda ise sırasıyla; Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Recep Tayyip Erdoğan konuşacak.