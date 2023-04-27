Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşma sırası nasıl olacak? YSK kura çekimi ile belli oldu

İkinci programda ise sırasıyla; Yenilik Partisi, Anavatan Partisi, Adalet Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Millet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Halkın Kurtuluşu Partisi, Vatan Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Memleket Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, Sol Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Zafer Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Adalet Birlik Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi temsilcileri konuşacak.