Cumartesi (yarın) sokağa çıkma yasağı saat kaça kadar? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı günleri ve saatleri

Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızla ilgili olarak, herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.