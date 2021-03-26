MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumartesi günü Market, bakkal ve fırınlar açık mı? Marketler 27-28 Mart'ta saat kaça kadar açık? İşte işletmelerin çalışma saatleri
GeriGündem Cumartesi günü Market, bakkal ve fırınlar açık mı? Marketler 27-28 Mart'ta saat kaça kadar açık? İşte işletmelerin çalışma saatleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 26 Mart 2021 - 16:27 | 

Cumartesi günü Market, bakkal ve fırınlar açık mı? Marketler 27-28 Mart'ta saat kaça kadar açık? İşte işletmelerin çalışma saatleri

Cumartesi günü Market, bakkal ve fırınlar açık mı? Marketler 27-28 Mart'ta saat kaça kadar açık? sorusu vatandaşlar tarafından internette aranan konular arasında yer alıyor.. Koronavirüs tedbirleri kapmasında uygulanan sokağa çıkma yasağı bir çok ilimizde devam ederken, bazı illerimizde cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Alınan tedbirler çerçevesinde market ve fırınların hangi saatlerde açık olduğunu merak eden vatandaşlar, market, fırın ve bakkal çalışma saatlerini merak ediyor. İşte İçişleri Bakanlığı tarafından gelen genelgeye göre market, fırın ve diğer işletmelerin çalışma saatleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Marketlerin kaça kadar çalıştığı, son düzenlemelerin ardından öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Daha önce belirli saate kadar çalışan marketlerin İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeyle hizmet süresi uzatıldı. Alınan karara göre, market, manav, kasap, berber, düşük, orta ve yüksek risk grubundaki bu illerde 07.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek. Pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

2

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderdi. Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılan iller arasından düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirildi.

Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin *düşük, orta ve yüksek risk grubundaki* illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.

3PAZAR GÜNÜ MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK

PAZAR GÜNÜ MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yeni açıklama yapıldı. Açıklamada düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerde kısıtlamanın geçerli olacağı saatlere değinildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerdeki vatandaşların, temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Bu kapsamda; market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir. Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri pazar günü 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir. Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayiler açık olacaktır. Online sipariş firmaları da pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir. Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan pazar günü ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir. Covid-19 salgını ile mücadelemiz sona erip eski normale dönünceye kadar temizlik, maske, mesafe kurallarına uymaya devam etmeliyiz. Sağlığımız için hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz."

4

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul, İzmir, Antalya, Ardahan, Artvin, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Bilecik, Bolu, Düzce, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Niğde, Yalova, Zonguldak.ORTA RİSKLİ İLLER

Afyonkarahisar, Adana, Ankara, Aydın, Bayburt, Bartın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Erzurum, Kars.

br>
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Van, Uşak, Şanlıurfa, Şırnak, Siirt, Mardin, Muş, Iğdır, Hakkari, Diyarbakır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi