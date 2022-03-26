Cumartesi EFT olur mu, gider mi? Hafta sonu EFT bilgileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde geliştirilen yeni nesil 7/24 anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi ile birlikte, elektronik ödemelerin sisteme kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve pratik bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi de kullanıma sunuldu.



FAST işlemi ile 7/24 1000 TL’ye kadar EFT yapılabilir ve EFT hesaba aynı gün ulaşabilmektedir.