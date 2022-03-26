Cumartesi EFT olur mu, gider mi? Hafta sonu EFT bilgileri

Elektronik Fon Transferi (EFT), bankalar arası yapılan para gönderme işlemine denmektedir. Hafta içi yapılabilen EFT işlemi saatleri bankalara göre değişkenlik gösterebilir. Ayrıca hafta sonu ve resmi tatillerde EFT yapılamazken, 2021 yılı itibariyle işlem gören FAST sistemi sayesinde belirli bir limitte para gönderimi yapılabilmektedir. Peki, cumartesi EFT olur mu, gider mi? İşte cumartesi ve pazar EFT işlemi bilgileri...
FAST sistemi ile EFT'lerde mesai sınırı ortadan kalkıyor, 7/24 para transferi yapılabiliyor. Böylece hafta sonu EFT kısıtlaması kalkmış oldu. Hafta sonu yapılan EFT işlemleri daha önce bankaların mesai yaptığı dönemlerde gerçekleştirilebiliyordu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde geliştirilen yeni nesil 7/24 anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi ile birlikte, elektronik ödemelerin sisteme kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve pratik bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi de kullanıma sunuldu.
FAST işlemi ile 7/24 1000 TL’ye kadar EFT yapılabilir ve EFT hesaba aynı gün ulaşabilmektedir.