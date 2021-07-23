Cuma namazı vakitleri: Cuma namazı bugün saat kaçta? İşte 23 Temmuz Cuma namazı saatleri
Bayramın dördüncü gününde cuma namazı kılacak vatandaşlar kentlerindeki namaz vakitlerini merak ediyor. Cuma namazı vakitleri Diyanet tarafından açıklandı. Her hafta olduğu gibi cuma namazı ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar 81 ilin cuma namazı saatlerine odaklandı. Cuma namazı her hafta farklı saatlerde kılınıyor. Peki, cuma namazı bugün saat kaçta? İşte 23 Temmuz Cuma namazı saatleri
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Cuma namazı saat kaçta sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıt buldu. İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri özellikle büyük kentlerde gündeme geldi. Yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiren cuma namazı saatleri 23 Temmuz'da da bir kaç dakika değişecek. Müslümanların haftalık ibadetlerini ifa ettiği hayırlarla dolu olan cuma gününde, Müslümanlar Diyanet namaz saatleri takviminden öğrenecekleri yaşadıkları ilin cuma namazı saatlerine riayet edecekler. Bu hafta cuma namazı Diyanet bilgisine göre İstanbul'da 13:16'te, Ankara'da 13:00'te, İzmir'de 13:23'te okunacak ezanın ardından kılınacak.
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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Cuma namazı saat bilgisi 23 Temmuz Cuma günü birçok Müslümanın araştırdığı konu olmaya devam ediyor.
Cuma namazı saatleri Diyanet takvimine göre şöyle olacak;
İSTANBUL: 13:15
ANKARA: 13:00
İZMİR: 13:23
ADANA: 12:50
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgi şu şekilde;
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).
İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285)
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CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.
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CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİYLE KILINIR?
Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.
Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).
Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).
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Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
Resûlullah (s.a.s.), cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.