Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı ne kadar sürer, kaçta biter? Diyanet cuma namazı vakitleri bilgisi
Öğlen saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte cuma namazı saatlerine yönelik araştırmalar da hız kazandı. Bulundukları ilin cuma namazı saatini merak eden vatandaşlar, Diyanet'in 9 Ekim tarihli namaz saatleri sayfasını inceliyor. Peki, cuma namazı bugün saat kaçta? Cuma namazı ne kadar sürer, kaçta biter? İşte Diyanet cuma namazı vakitleri bilgisi
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Cuma namazı hazırlıkları başladı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da namaz ibadetini cemaatle birlikte gerçekleştirmek isteyenler, 9 Ekim tarihli Cuma namazı vakitlerini öğrenmeye çalışıyor. Namaz saatlerinin güneşin konumuna göre hesaplanması nedeniyle Cuma namazı saati illere ve tarihlere göre değişiklik gösteriyor. Haftalık Cuma namazı saati Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılıyor. Peki, bugün cuma namazı saat kaçta?
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Diyanet takvimiyle 81 ilin cuma namazı saati paylaşıldı. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, cuma namazı saat bilgisi her ilde farklı şekilde gerçekleşecek. Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı saatleri şöyle;
İSTANBUL: 12:56
ANKARA: 12:41
İZMİR: 13:04
ADANA: 12:31
BURSA: 12:56
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Cuma namazının kaç dakika süreceği, namaza giden kişinin zühr-ü ahr gibi namazları kılıp kılmamasına da bağlıdır.
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Cuma namazının hükmü nedir?
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.