Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir'de cuma namazı saat kaçta ne zaman? (24 Eylül il il cuma namazı vakitleri)
Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Yayınlanan İzmir, Ankara, İstanbul cuma namazı saati ile camilere doğru harekete geçecek olan Müslümanlar, saf tutarak ibadetlerini idrak edecek. Kur’an okumak, zikir ve tefekkür etmek, Peygamberimize salât ve selâm getirmek gibi ibadetlerin gerçekleştiği bu manevi günde, cuma namazı vakitleri ilden ile değişiklik gösterecek. Cuma namazı, farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât sünnet ve iki rekat farz olacak kılınacak. Peki, cuma namazı saat kaçta? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 24 Eylül cuma namazı saatleri bilgisi.
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Cuma namazı saati ve vakitleri ile 81 ilde cuma namazı ibadeti idrak edilecek. Öğle namazının vaktinde cemaatle kılınacak cuma namazının saatleri ile camilere doğru yola çıkacak olanlar, yaşadıkları ilin 24 Eylül cuma namazı saatlerini dikkate alacaklar. Diyanet takvimine göre, cuma namazı bu hafta İstanbul'da 13:01'de, Ankara'da 12:46'da, İzmir'de 13:09'da okunacak öğle ezanı sonrası kılınacak. Tüm illerin cuma namazı saatlerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Cuma namazı saat bilgisi 24 Eylül 2021 tarihi için belli oldu. 81 ilde ikamet eden Müslümanların odaklandığı cuma namazı saatleri Diyanet takvimine göre şöyle olacak;
İSTANBUL: 13:01
ANKARA: 12:46
İZMİR:13:09
BURSA: 13:01
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
"Abdest nasıl alınır?" sorusunun yanıtı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından şu şekilde yanıtlanmıştır:Abdest, “belli organları usulüne uygun olarak su ile yıkamak ve bazılarını da ıslak el ile mesh etmek” şeklinde tarif edilir (Merğînânî, el-Hidâye, I, 93-94).Abdestle ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de, “Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başınızı meshedin ve topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın… Eğer su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin.” (Mâide, 5/6) buyurulur. Hz. Peygamber (s.a.s.) de hem abdestin nasıl alınacağını müslümanlara fiilî olarak göstermiş (Merğînânî, el-Hidâye, I, 102) hem de abdestsiz olarak kılınacak hiçbir namazın Allah katında kabul olunmayacağını belirtmiştir (Buhârî, Vudû, 2; İbn Mâce, Tahâret, 47).
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Abdestin bu âyette ifadesini bulan dört farzında sünnî fıkıh mezhepleri ittifak etmişlerdir. Ancak Hanefî mezhebinin dışında kalan diğer üç sünnî mezhebin bunlara bazı şartlar ilave ettiği görülür. Mesela abdeste niyet etmek bu üç mezhebe göre, abdeste başlarken besmele çekmek Hanbelîlere göre, dört farzın âyette sayılan sıraya uygun yapılması (tertîp) Şâfiî ve Hanbelîlere göre, bu işlemlerin ara verilmeden yapılması (muvâlât) Mâlikî ve Hanbelîlere göre farzdır. Hanefilere göre ise bu sayılanlar sünnettir.
Sünnetlerine ve adabına (Buhârî, Vudû, 7; Ebû Dâvûd, Taharet, 50) riayet edilerek, abdest şöyle alınır:
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Niyet ve besmele ile abdeste başlanıp önce eller bileklere kadar ve parmak araları da hilallenerek/ovuşturularak üç defa yıkanır. Varsa deri üzerindeki hamur, boya, sakız gibi maddeler temizlenir. Parmaktaki yüzük oynatılır. Misvak veya diş fırçası ile, bunlar yoksa sağ elin parmaklarıyla dişler temizlenir. Sağ el ile üç defa ağza, üç defa da burna su verilir. Üç kere yüz yıkanır. Sonra dirsekle birlikte sağ kol üç defa, sonra aynı şekilde sol kol üç defa yıkanır. Sağ el ıslatılarak avuç ve parmakların içiyle başın üstü bir defa mesh edilir. Bu şekilde başın dörtte birini mesh etmek yeterli ise de iki elle başın tamamının mesh edilmesi Malikî mezhebine göre farz (İbn Cüzey, el-Kavânîn, s. 84), diğer mezheplere göre sünnettir. Eller yine ıslatılarak başparmakla kulağın dışı, şehadet parmağı veya serçe parmakla içi mesh edildikten sonra her iki elin arkasıyla boyun mesh edilir. Önce sağ, sonra sol ayak, parmak uçlarından başlanarak topuk ve aşık kemikleri de dâhil olmak üzere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına özen gösterilir (Kâsânî, Bedâî’, I, 23-25).