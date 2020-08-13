Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir'de cuma namazı saat kaçta? 14 Ağustos cuma namazı vakitleri
Cuma namazı saatleri, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere cuma namazı ibadetlerini idrak edecek olan vatandaşların gündemine geldi. Her hafta 81 ilde birkaç dakika farklılık gösteren cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 14 Ağustos cuma namazı saati takvimi ile açıklandı. Cuma namazı bu hafta da koronavirüs önlemleri kapsamında camilerde idrak edilecek. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir'de cuma namazı saat kaçta? İşte, Diyanet 14 Ağustos il il cuma namazı saatleri bilgisi.
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Cuma namazı saatleri bu hafta da perşembe gününden gündeme geldi. Abdestlerini alarak camilerde saf tutacak olan vatandaşlar, cuma namazı saatlerine Diyanet namaz saatleri ile ulaşacaklar. Diyanet'in yayınladığı namaz saatlerine göre, 14 Ağustos'ta cuma namazı İstanbul'da 13:14'te, Ankara'da 12:58'de, İzmir'de 13:21'de kılınacak. İşte, tüm iller için cuma namazı saatleri bilgisi.
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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Cuma namazı saat bilgisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takviminde yayınlandı. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 14 Ağustos'ta Cuma namazı saatleri her ilde farklı şekilde gerçekleşecek.
Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı;
İstanbul: 13:14
Ankara: 12:58
İzmir: 13:21
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.
Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).
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Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
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Resûlullah (s.a.s.), cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.