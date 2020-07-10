Cuma namazı saatleri Diyanet 10 Temmuz 2020: İstanbul, Ankara, İzmir'de cuma namazı saat kaçta?
Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları kapsamında cuma namazı ibadetlerini idrak etmek üzere, abdestlerini alarak camilere gidecek olan Müslümanlar, 10 Temmuz cuma namazı saatlerini Diyanet namaz saatleri takviminden öğrenebilecekler. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük illerde ikamet eden vatandaşlar,her hafta bir kaç dakika farklılık gösteren cuma namazı saatleri sorgulaması yapıyor. Peki, cuma namazı saat kaçta? İşte, 10 Temmuz il il cuma namazı saatleri...
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Cuma namazı saatleri, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana gibi büyükşehirler başta olmak üzere 81 ilde araştırmalarda yer aldı. Türkiye’nin dört bir yanındaki camide, cuma namazı kılmak isteyenler sosyal mesafe kuralına riayet ederek saf tutacak. Diyanet'in yayınladığı namaz saatlerine göre, İstanbul'da cuma namazı 13:15'te, Ankara'da 12:59'da, İzmir'de 13:22'de okunacak öğle namazının ardından kılınacak. İşte, Diyanet'in yayınladığı tüm iller için cuma namazı saat bilgisi.
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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet bilgisine göre cuma namazı saatleri açıklandı. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre 10 Temmuz Cuma namazı saatleri her ilde farklı şekilde gerçekleşecek. Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı;
İstanbul'da 13:15'te, Ankara'da 12:59'da, İzmir'de 13:22'da okunacak öğle namazı sonrasında kılınacak.
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.
Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).
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Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
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Resûlullah (s.a.s.), cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.