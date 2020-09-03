Cuma namazı saatleri 4 Eylül: İstanbul, Ankara, İzmir'de cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı saat bilgisi
Cuma namazı saati cuma namazı ibadetleri için hazırlıklarına başlayan vatandaşların gündeminde yer aldı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde cuma namazı kılmak için camilere gidecek olan Müslümanlar, yaşadıkları illerin cuma namazı saatlerine göre saf tutacaklar. 4 Eylül cuma namazı saat bilgileri Diyanet namaz saatleri takvimi üzerinden açıklandı. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Diyanet bilgisiyle il il 4 Eylül cuma namazı saati.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan il il cuma namazı saatleri, 81 ilde her hafta takip ediliyor. Camilerde cemaatle beraber namaz ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanlar, hazırlıklarına cuma namazı saatlerine göre yön verecek. Tüm camilerde cuma hutbesinin okunmasının ardından cuma namazı kılınacak. Vatandaşlar 4 Eylül namaz saatlerine Diyanet takvimi üzerinden ulaşacak. Bu hafta cuma namazı İstanbul'da 13:08'de, Ankara'da 12:53'te, İzmir'de ise 13:15'te okunacak öğle namazının ardından kılınacak.
2
Abone Ol
4 EYLÜL CUMA NAMAZI SAATLERİ
Cuma namazı saat bilgisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takviminde yayınlandı. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 4 Eylül'de namazı saatleri her ilde farklı şekilde gerçekleşecek. Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı saatleri şöyle;
İstanbul: 13:08
Ankara: 12:53
İzmir: 13:15
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır
Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.
Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.
Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"
Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".
Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.
5
Abone Ol
Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.
Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.
6
Abone Ol
CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde, ‘Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269). İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).’ bilgisi yer alıyor.
Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır.