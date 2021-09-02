Cuma namazı saatleri: 3 Eylül cuma namazı saat kaçta? (İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin cuma namazı vakitleri)
Cuma namazı saatleri 81 il için açıklandı. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde cuma namazı ibadetlerini idrak edecek olan vatandaşlar, 3 Eylül namaz saatlerini Diyanet cuma namazı takvimi üzerinden öğrenecekler. Müslümanların haftalık ibadeti olan cuma namazının saati tüm illerde bir kaç dakika farklılık gösterecek. İkamet ettikleri ilin cuma namazı vakitlerine riayet edecek olanlar, il il cuma namazı saat kaçta? sorusunun yanıtına göre hareket edecekler. Cuma namazı; farzı iki rekât, farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünnet olarak kılınacak. İşte, Diyanet bilgisi ile tüm illerin 3 Eylül cuma namazı saatleri ve vakitleri bilgisi.
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Cuma namazı saat kaçta? sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıt buldu. 3 Eylül Cuma namazı saatleri bilgisine göre müminler abdestlerini alarak camilerin yolunu tutacaklar. "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman’a farzdır.” şeklinde Peygamberimiz (s.a.s) tarafından beyan edilen cuma gününde namaz saatleri Diyanet'in namaz saatleri takviminden öğrenilecek. Diyanet takvimine göre, 3 Eylül'de cuma namazı İstanbul'da 13:09'da, Ankara'da 12:53'te, İzmir'de ise 13:16'da okunacak ezanın ardından kılınacak. Diğer tüm illerin cuma namazı saatlerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı, "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden il il namaz saatlerini yayınlıyor. Diyanet bilgisine göre namaz saatleri ilden ile değişecek. 3 Eylül 2021 tarihinde cuma namazı Diyanet'in bilgilerine göre şöyle olacak;
İSTANBUL:13:09
ANKARA:12:53
İZMİR:13:16
BURSA: 13:08
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki ekrana tıklayınız.
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).
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Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınabilir?
Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.
Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).
Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).
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Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).Resûlullah (s.a.s.), cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
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Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.