Cuma namazı saatleri 28 Ağustos: Cuma namazı saat kaçta? Diyanet İstanbul Ankara, İzmir ve tüm illerin cuma namazı vakitleri
Cuma namazı saatleri Diyanet namaz saatleri takvimi ile belli oldu. Diğer ilerde olduğu gibi İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde cuma namazı için camilere gidecek olan Müslümanlar, 28 Ağustos cuma namazı saatlerine odaklandı. Türkiye'nin 81 ilinde cuma namazı farklı saatlerde gerçekleşecek. Koronavirüs tedbirleriyle camilerde saf tutacak olan vatandaşlar, yaşadıkları illerin cuma namazı saatlerine riayet edecek. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 28 Ağustos il il cuma namazı saati bilgisi.
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan il il cuma namazı saatleri Müslümanlar tarafından takip ediliyor. Seccadelerini alarak cuma namazı ibadetlerini idrak edecek olanlar, 28 Ağustos Cuma namazı saatlerine Diyanet takvimi üzerinden ulaşacaklar. Tüm camilerde cuma hutbesinin okunmasının ardından saf tutulacak. Bu hafta cuma namazı İstanbul'da 13:10'da, Ankara'da 12:55'te, İzmir'de 13:18'de okunan namazın ardından kılınacak. İşte, tüm illerin 28 Ağustos cuma namazı saatleri.
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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Cuma namazı saat bilgisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takviminde yayınlandı. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 28 Ağustos 'ta namazı saatleri her ilde farklı şekilde gerçekleşecek. Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı saatleri şöyle;
İstanbul: 13:10
Ankara: 12:55
İzmir: 13:18
Bursa: 13:10
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
Cuma günü öğle vaktini bildiren ezan, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde cami içinde hatip minbere çıktıktan sonra okunan iç ezandı. Bu sebeple cuma günü hutbeden önce okunan iç ezanın, hatibin huzurunda olması hutbenin sünnetlerindendir.
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Hz. Osman döneminde şehrin genişlemesi ve iç ezanın her tarafta duyulmaması üzerine, namaz vaktinin girdiğinin bildirilmesi maksadı ile dışarıda ezan okutulmaya başlandı. Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulaması olan iç ezanın da okunmasına devam edildi (Kâsânî, Bedâî’, I, 152).
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CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).
İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).