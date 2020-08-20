Cuma namazı saatleri: 21 Ağustos Cuma namazı saat kaçta? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin cuma namazı vakitleri
Cuma namazı saatleri İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde cuma namazı ibadetleri idrak edecek olan vatandaşların gündemine geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cuma namazı saatleri takvimine göre, il il cuma namazı saatleri yayınlandı. 21 Ağustos'ta cuma namazı, Türkiye'nin 81 ilde farklı saatlerde gerçekleşecek. Seccadeleriyle camilere gidecek olan Müslümanlar namaz ibadetlerini yaşadıkları illerin cuma namazı saatlerine göre idrak edecek. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 21 Ağustos il il cuma namazı saat bilgisi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Diyanet Cuma namazı saatleri 21 Ağustos namaz saatleri takvimi ile belli oldu. Her hafta cuma namazı ibadetleri, Diyanet bilgisine göre gerçekleşiyor. Müslümanların bir araya geldikleri ve cemaatle haftalık ibadetlerini ifa ettikleri önemli bir gün olan cuma gününde cuma hutbesinin okunmasının ardından saf tutulacak. Bu hafta cuma namazı İstanbul'da 13:12'de, Ankara'da 12:57'de, İzmir'de ise 13:20'de okunacak ezanın ardından kılınacak. İşte, tüm illerin 21 Ağustos cuma namazı saatleri.
2
Abone Ol
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Cuma namazı saat bilgisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takviminde yayınlandı. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 21 Ağustos'ta namazı saatleri her ilde farklı şekilde gerçekleşecek. Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı;
İstanbul: 13:12
Ankara: 12:57
İzmir: 13:20
Bursa: 13:12
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.
4
Abone Ol
CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).
5
Abone Ol
İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).