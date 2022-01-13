Cuma namazı saatleri 2022: Ankara, İzmir, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? Diyanet il il cuma namazı saatleri yayınlandı!
İl il cuma namazı saatleri belli oldu. 14 Ocak tarihinde kılınacak olan cuma namazı saatleri Diyanet'in namaz vakitleri takviminde açıklandı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde cuma namazı ibadetlerini idrak edecek olan milyonlarca Müslüman, cuma namazı saat kaçta? sorusunun yanıtını 14 Ocak cuma namazı saati takviminden alacaklar. Öğle namazının vaktinde cemaatle kılınacak cuma namazının saatleri ile camilere doğru yola çıkacak olanlar, ikamet ettikleri illerin cuma namazı saatlerine uyum gösterecekler. Bu hafta da cuma namazı saatleri ilden ile dakika olarak değişecek. İşte, Ankara, İzmir, İstanbul ve il il 14 Ocak cuma namazı vakitleri.
Ankara, İzmir, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? sorusu perşembe akşamından gündeme geldi. İslam dünyasında önemli yere sahip olan cuma namazının vaktini kaçırmadan kılmak isteyen vatandaşlar, her hafta birkaç dakika farklılık gösteren cuma namazı saatinin kendi illerinde kaçta olduğunu Diyanet namaz saatleri üzerinden görüntüleyecekler. Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre; bu hafta cuma namazı İstanbul'da 13:18 'de, Ankara'da 13:02'de, İzmir'de 13:25'te okunacak öğle ezanının ardından kılınacak.
İL İL 14 OCAK CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Cuma namazı saat bilgisi 14 Ocak Cuma günü birçok Müslümanın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Cuma namazı saatleri Diyanet takvimine göre şöyle olacak;
İSTANBUL: 13:18
ANKARA: 13:02
İZMİR: 13:25
BURSA: 13:18
İllere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN
İSTANBUL: 13:18
ANKARA: 13:02
İZMİR: 13:25
BURSA: 13:18
İllere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN
Cuma namazının sahih olması için şehirde kılınması şart mıdır?
İslam bilginleri cuma kılınacak yerin şehir veya şehir hükmünde bir yerleşim birimi olmasını şart koşmuşlardır. Bu hüküm Hz. Peygamberin (s.a.s.), şehir veya şehir hükmündeki bir yerin dışında Cuma namazının kılınmayacağına dair hadisine dayanmaktadır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 179). Kaynaklarda geçen bu şehir şartının günümüzde, büyük veya küçük yerleşim birimi olarak anlaşılması gerekir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), ilk cuma namazını, Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında Salim b. Avf oğullarının ikamet ettiği Rânûnâ adı verilen bir vadide kıldırmıştır (İbn Hişâm, es-Sîre, I, 494).
Ayrıca Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir yerleşim biriminde, sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazı kılmak farzdır.” (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255) buyurmuştur. Buna göre, farzı eda edecek sayıda cemaatin bulunduğu köy, belde, şehir gibi büyük veya küçük tüm yerleşim birimlerinde kılınan cuma namazı sahihtir. Şu kadar var ki, nerede kılınırsa kılınsın dinen yetkili mercilerden izin alınması gerekir.
Cuma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir?
Cuma namazında hutbe, namazın sahih olmasının şartlarından biridir. Hutbe okunmadan kılınan bir cuma namazı sahih değildir. Bu nedenle hutbe okunurken en az bir erkeğin hazır bulunması gerekir. Ancak cuma kılabilmek için hutbeye yetişmek ve dinlemek şart değildir. Buna göre, mazeretine binaen okunan hutbeye yetişemeyen veya hutbeyi duymayan kişinin kıldığı cuma namazı sahih olur. Hutbeyi dinlemeye yetişemeyen kimse, cuma namazının ikinci rekâtına bile yetişse, imam selam verdikten sonra ayağa kalkıp bir rekât daha kılarak cuma namazını tamamlar (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 63).