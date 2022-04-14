Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

CUMA NAMAZI SAATLERİ 2022: 15 Nisan'da cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri

#Cuma Namazı#Diyanet#Namaz Saatleri

Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il için Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Peygamberimiz (s.a.s)’in ifadesiyle 'güneşin doğduğu en hayırlı gün' olan cuma gününde, ibadetlerini idrak edecek olan vatandaşlar, cuma namazı saatlerine göre ikamet ettikleri bölgedeki en yakın camileri ziyaret edecek. Cuma Hutbesi'nin okunmasının ardından cuma namazı farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât sünnet ve iki rekat farz olacak kılınacak. 15 Nisan cuma namazı vakitleri ilden ile değişecek. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 15 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri.

1/5CUMA NAMAZI SAATLERİ 2022: 15 Nisanda cuma namazı saat kaçta kılınacak Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri

Cuma namazı saat kaçta? sorusu Diyanet'in namaz saatleri takviminde yanıt buldu. İslam’ın sembollerinden biri olarak adlandırılan cuma gününde cuma namazı saatleri ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı saati İstanbul'da 13:09'da, Ankara'da 12:54'te, İzmir'de ise 13:17'de olacak. İl il cuma namazı saatlerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2/5CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı saat bilgisi 15 Nisan 2022 Cuma günü için belli oldu. Cuma namazı saatleri Diyanet takvimine göre şöyle olacak;

İSTANBUL: 13:09

ANKARA:12:54

İZMİR:13:17

BURSA: 13:09

İllere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

3/5Cuma namazının sahih olması için şehirde kılınması şart mıdır

Cuma namazının sahih olması için şehirde kılınması şart mıdır?

İslam bilginleri cuma kılınacak yerin şehir veya şehir hükmünde bir yerleşim birimi olmasını şart koşmuşlardır. Bu hüküm Hz. Peygamberin (s.a.s.), şehir veya şehir hükmündeki bir yerin dışında Cuma namazının kılınmayacağına dair hadisine dayanmaktadır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 179). Kaynaklarda geçen bu şehir şartının günümüzde, büyük veya küçük yerleşim birimi olarak anlaşılması gerekir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), ilk cuma namazını, Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında Salim b. Avf oğullarının ikamet ettiği Rânûnâ adı verilen bir vadide kıldırmıştır (İbn Hişâm, es-Sîre, I, 494).

4/5CUMA NAMAZI SAATLERİ 2022: 15 Nisanda cuma namazı saat kaçta kılınacak Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri

Ayrıca Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir yerleşim biriminde, sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazı kılmak farzdır.” (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255) buyurmuştur. Buna göre, farzı eda edecek sayıda cemaatin bulunduğu köy, belde, şehir gibi büyük veya küçük tüm yerleşim birimlerinde kılınan cuma namazı sahihtir. Şu kadar var ki, nerede kılınırsa kılınsın dinen yetkili mercilerden izin alınması gerekir.

5/5Cuma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir

Cuma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir?

Cuma namazında hutbe, namazın sahih olmasının şartlarından biridir. Hutbe okunmadan kılınan bir cuma namazı sahih değildir. Bu nedenle hutbe okunurken en az bir erkeğin hazır bulunması gerekir. Ancak cuma kılabilmek için hutbeye yetişmek ve dinlemek şart değildir. Buna göre, mazeretine binaen okunan hutbeye yetişemeyen veya hutbeyi duymayan kişinin kıldığı cuma namazı sahih olur. Hutbeyi dinlemeye yetişemeyen kimse, cuma namazının ikinci rekâtına bile yetişse, imam selam verdikten sonra ayağa kalkıp bir rekât daha kılarak cuma namazını tamamlar (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 63).

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cuma Namazı#Diyanet#Namaz Saatleri