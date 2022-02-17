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Cuma namazı saatleri 18 Şubat: Cuma namazı saati kaçta? Ankara, İzmir ve İstanbul ve il il cuma namazı vakitleri

#Cuma Namazı#Diyanet#İstanbul

Cuma namazı saati 81 il için belli oldu. Müslümanların ibadetlerini idrak edeceği 18 Şubat cuma namazı saatleri Diyanet tarafından yayınlandı. Birlik ve beraberliğe, İslâmî bilgilenme ve bilinçlenmeye vesile olan bir ibadet olan cuma namazı farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât sünnet ve iki rekat farz olarak kılınacak. Tüm illerde cuma namazı saatleri bir kaç dakika değişecek. Abdestlerini alarak camilere doğru yol alacak olan Müslümanlar 18 Şubat Diyanet namaz saatleri takvimine riayet edecekler. Peki, cuma namazı saati kaçta? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri.

1/5Cuma namazı saatleri 18 Şubat: Cuma namazı saati kaçta Ankara, İzmir ve İstanbul ve il il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? sorusu Diyanet'in namaz saatleri takvimi ile belli oldu. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirler başta olmak üzere tüm illerin cuma namazı saatleri açıklandı. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabit olan cuma namazının saati her kentte değişiklik gösteriyor. Cuma Hutbesi'nin ardından kılınacak olan 18 Şubat cuma namazının saatine göre vatandaşlar saf tutacaklar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı İstanbul'da 13:23'te, Ankara'da 13:08'de, İzmir'de de 13:30'da okunacak öğle ezanının ardından kılınacak. Tüm illerin cuma namazı saatleri bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

2/5CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı saat bilgisi 18 Şubat tarihi için belli oldu. Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden yayınladığı takvime göre şöyle olacak;

İSTANBUL: 13:23

ANKARA: 13:08

İZMİR: 13:30

ADANA: 12:58

İllere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

3/5CUMA NAMAZI NASIL KILINIR

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

4/5Cuma namazı saatleri 18 Şubat: Cuma namazı saati kaçta Ankara, İzmir ve İstanbul ve il il cuma namazı vakitleri

Son oturuşta:

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

5/5Cuma namazı saatleri 18 Şubat: Cuma namazı saati kaçta Ankara, İzmir ve İstanbul ve il il cuma namazı vakitleri

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

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#Cuma Namazı#Diyanet#İstanbul