Cuma namazı saatleri: 13 Kasım cuma namazı saat kaçta? İşte Diyanet İstanbul Ankara İzmir ve il il cuma namazı vakitleri
Cuma namazı saati ile 81 ilde cuma namazı ibadeti idrak edilecek. Diyanet tarafından yayınlanan il il cuma namazı saatleri İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerde camilere gidip namaz ibadetleri idrak etmeye hazırlananların gündeminde yer alıyor. 13 Kasım cuma namazı saatleri Diyanet'in namaz saatleri takvimi üzerinden öğrenilecek. Peygamberimiz (s.a.s) tarafından, 'Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman’a farzdır' diye beyan edilen cuma gününde vatandaşlar yaşadıkları illerin cuma namazı saatine riayet edecek. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, il il 13 Kasım cuma namazı saat ve vakitleri bilgisi.
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Cuma namazı saati Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takvimi üzerinden yayınlandı. Kur’an okumak, zikir ve tefekkür etmek, Peygamberimize salât ve selâm getirmek, tövbe ve istiğfar etmek, camiye gidip vaaz ve hutbe dinlemek suretiyle böyle değerli ve önemli bir günde cuma namazı ibadetleri camilerde idrak edilecek. 13 Kasım cuma namazı takvimine göre, bu hafta cuma namazı, İstanbul'da 12:53'te, Ankara'da 12:38'de, İzmir'de 13:01'de okunan öğle ezanının ardından kılınacak. İşte, tüm illerin 13 Kasım cuma namazı saatleri.
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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Cuma namazı saat bilgisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takviminde yayınlandı. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 13 Kasım'da cuma namazı saatleri her ilde bir kaç dakika değişecek. Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı saatleri şöyle;
İSTANBUL: 12:53
ANKARA: 12:38
İZMİR: 13:01
BURSA: 12:53
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.
Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).
Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
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Resûlullah (s.a.s.), cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.
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CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).
,İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).