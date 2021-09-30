Cuma namazı saatleri 1 Ekim: İstanbul, Ankara, İzmir'de cuma namazı saat kaçta? İşte Diyanet 2021 il il cuma namazı vakitleri
Cuma namazı saati 1 Ekim, İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il için belli oldu. Abdestlerini alarak camilere gidecek olan Müslümanlar cuma namazı saatlerini Diyanet takvimi ile öğrenecekler. Bulundukları illerde cuma namazı ibadetlerini idrak etmek isteyenler, "Cuma namazı kaçta kılınacak?" sorusunun yanıtını 1 Ekim namaz saatleri takviminden alacaklar. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, sünnet ve icma ile sabit olan cuma namazı, sekiz rekât sünnet, iki rekât farz olarak kılınacak. İşte, tüm illerde merak edilen İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 1 Ekim cuma namazı vakitleri.
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Cuma namazı saat kaçta sorusu, Diyanet tarafından yanıt buldu. Ekim ayının ilk cumasında ibadetlerini idrak edecekler tüm illerin 1 Ekim cuma namazı saatine odaklandı. Öğle namazının vaktinde cemaatle kılınacak cuma namazının saatleri ile camilere doğru yola çıkacak olanlar, ikamet ettikleri illerin cuma namazı saatlerine uyum gösterecekler. Diyanet takvimine göre, cuma namazı İstanbul'da 12:59'da, Ankara'da 12:43'te, İzmir'de ise 13:06'da okunacak ezanın ardından kılınacak.
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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Cuma namazı saat bilgisi 1 Ekim tarihi için belli oldu. 81 ilde ikamet eden Müslümanların odaklandığı cuma namazı saatleri Diyanet takvimine göre şöyle olacak;
İSTANBUL:12:59
ANKARA:12:43
İZMİR:13:06
BURSA: 12:59
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
Cuma namazının sahih olması için şehirde kılınması şart mıdır?
İslam bilginleri cuma kılınacak yerin şehir veya şehir hükmünde bir yerleşim birimi olmasını şart koşmuşlardır. Bu hüküm Hz. Peygamberin (s.a.s.), şehir veya şehir hükmündeki bir yerin dışında Cuma namazının kılınmayacağına dair hadisine dayanmaktadır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 179). Kaynaklarda geçen bu şehir şartının günümüzde, büyük veya küçük yerleşim birimi olarak anlaşılması gerekir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), ilk cuma namazını, Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında Salim b. Avf oğullarının ikamet ettiği Rânûnâ adı verilen bir vadide kıldırmıştır (İbn Hişâm, es-Sîre, I, 494).
Ayrıca Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir yerleşim biriminde, sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazı kılmak farzdır.” (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255) buyurmuştur. Buna göre, farzı eda edecek sayıda cemaatin bulunduğu köy, belde, şehir gibi büyük veya küçük tüm yerleşim birimlerinde kılınan cuma namazı sahihtir. Şu kadar var ki, nerede kılınırsa kılınsın dinen yetkili mercilerden izin alınması gerekir.
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Cuma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir?
Cuma namazında hutbe, namazın sahih olmasının şartlarından biridir. Hutbe okunmadan kılınan bir cuma namazı sahih değildir. Bu nedenle hutbe okunurken en az bir erkeğin hazır bulunması gerekir. Ancak cuma kılabilmek için hutbeye yetişmek ve dinlemek şart değildir. Buna göre, mazeretine binaen okunan hutbeye yetişemeyen veya hutbeyi duymayan kişinin kıldığı cuma namazı sahih olur. Hutbeyi dinlemeye yetişemeyen kimse, cuma namazının ikinci rekâtına bile yetişse, imam selam verdikten sonra ayağa kalkıp bir rekât daha kılarak cuma namazını tamamlar (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 63).