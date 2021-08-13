Cuma namazı saati kaçta ve ne zaman? 13 Ağustos cuma namazı saatleri (İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller)
Cuma namazı saatleri 81 için belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 13 Ağustos cuma namazı saatini internet sitesi üzerinden yayınlandı. Müslümanların haftalık ibadetlerini idrak edecekleri cuma günü, cuma namazı saatleri İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde bir kaç dakika değişiklik gösterecek. Öğle ezanına takiben kılınacak cuma namazı öncesi abdestlerini alarak camilere gidecek olan Müslümanlar, "cuma namazı saat kaçta?" sorusunun yanıtını Diyanet cuma namazı vakitleri takvimi üzerinden alacaklar. İşte, Diyanet bilgisi ile 13 Ağustos 2021 tüm illerin cuma namazı saatleri bilgisi.
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Cuma namazı saati Türkiye’nin dört bir yanında cuma günü ile beraber gündeme geldi. Her hafta birkaç dakikalık fark gösteren cuma namazı saati bilgisini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, yaşadıkları ilin cuma namazı saatlerine riayet edecekler. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre cuma namazı bu hafta İstanbul'da 13:14'te, Ankara'da 12:59'da, İzmir'de ise 13:21'de okunacak ezanın ardından kılınacak. Diğer tüm illerin cuma namazı saatlerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı, "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden il il namaz saatlerini yayınlıyor. Diyanet bilgisine göre namaz saatleri ilden ile değişecek. 13 Ağustos 2021 tarihinde cuma namazı Diyanet'in bilgilerine göre şöyle olacak;
İSTANBUL:13:14
ANKARA:12:59
İZMİR:13:21
BURSA: 13:14
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki ekrana tıklayınız.
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).
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Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınabilir?
Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.
Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).
Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).
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Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).Resûlullah (s.a.s.), cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
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Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.