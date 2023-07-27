×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

CUMA NAMAZI SAATİ KAÇTA 28 TEMMUZ 2023 | Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri ve vakitleri (Cuma namazı kılınış anlatımı)

Güncelleme Tarihi:

#Cuma Namazı Saati#Cuma Namazı Vakitleri#Cuma Namazı Saat Kaçta
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 21:27

Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere 81 il için belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitleri ekranından il il cuma namazı vakitleri ve saatleri erişime açıldı. Müslümanların haftalık ibadetlerini ihya ettiği cuma günü öncesi, 81 ilde yaşayan vatandaşlar kendi yaşadıkları illerdeki camilerde cuma namazını eda edecekler. İslâm dininde, haftalık ibadet günü olarak seçilmesi ve hadislerde bu günün bir bayram olduğunun vurgulandığı cuma gününde cuma namazı saatleri illere göre değişecek. Cuma namazı farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât sünnet ve iki rekat farz olarak kılınacak. Tüm illerin cuma namazı saatlerini aşağıdaki Hürriyet'in 'Namaz Vakitleri' ekranından da öğrenebilirsiniz. Peki, cuma namazı saat kaçta? 28 Temmuz cuma namazı ne zaman, nasıl kılınır? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 28 Temmuz cuma namazı vakitleri ve cuma namazı kılınış anlatımı hakkında bilgiler.

1/7CUMA NAMAZI SAATİ KAÇTA 28 TEMMUZ 2023 | Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri ve vakitleri (Cuma namazı kılınış anlatımı)

28 Temmuz cuma namazı saat kaçta? sorusu Diyanet'in namaz vakitleri takvimi ile yanıt buldu. Müslümanların haftalık ibadetlerini ihya ettiği cuma gününün gelmesiyle beraber Diyanet'in https://namazvakitleri.diyanet.gov.tr ekranından İstanbul Ankara İzmir gibi büyükşehirler ile diğer 81 ildeki cuma namazı vakitleri yayınlandı. İslâm dininde, haftalık ibadet günü olarak seçilmesi ve hadislerde bu günün bir bayram olduğunun vurgulandığı cuma gününde bilgilerini tazeleyecek olanlar ise cuma namazı nasıl kılınır? sorusuna da Diyanet ile yanıt alabilecek. Diyanet bilgisine göre 28 Temmuz Cuma günü cuma namazı İstanbul'da saat 13:16'da kılınacak. Peki, diğer illerde cuma namazı ne zaman? İşte, il il cuma namazı vakitleri bilgisi.

2/7CUMA NAMAZI SAATİ KAÇTA

CUMA NAMAZI SAATİ KAÇTA?

Diyanet tarafından yayınlanan 28 Temmuz 2023 cuma namazı saatleri belli oldu. Cuma namazı saatleri Diyanet takvimine göre şöyle olacak;

İSTANBUL: 13:16

ANKARA:13:00

İZMİR:13:23

BURSA: 13:15

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN


EN SON HABERLER

3/7CUMA NAMAZI KAÇ REKAT

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

4/7CUMA NAMAZI NASIL KILINIR

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken:

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

EN SON HABERLER

5/7CUMA NAMAZI SAATİ KAÇTA 28 TEMMUZ 2023 | Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri ve vakitleri (Cuma namazı kılınış anlatımı)

Son oturuşta:

Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

6/7CUMA NAMAZI SAATİ KAÇTA 28 TEMMUZ 2023 | Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri ve vakitleri (Cuma namazı kılınış anlatımı)

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir:

"Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

EN SON HABERLER

7/7CUMA NAMAZI SAATİ KAÇTA 28 TEMMUZ 2023 | Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri ve vakitleri (Cuma namazı kılınış anlatımı)

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır.

"Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cuma Namazı Saati#Cuma Namazı Vakitleri#Cuma Namazı Saat Kaçta

EN SON HABERLER