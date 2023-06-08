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CUMA NAMAZI SAATİ İstanbul, Ankara, İzmir ve il il | Cuma namazı nasıl kılınır? cuma namazı ne zaman, saat kaçta? Diyanet 9 Haziran tüm illerin cuma namazı vakitleri ekranı

Güncelleme Tarihi:

#Cuma Namazı Saati#Cuma Namazı Vakitleri#Diyanet
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 20:42

Cuma namazı saati kaçta, sorusu cuma günü öncesi milyonlarca Müslümanın gündemine geldi. Diyanet namaz vakitleri ekranında 9 Haziran cuma namazı saati İstanbul Ankara İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere il il yayınlandı. İslâm dininde, haftalık ibadet günü olarak seçilmesi ve hadislerde bu günün bir bayram olduğunun belirdiği cuma gününde vatandaşlar cuma namazı saatleri ile camilerde ibadetlerini ihya edecekler. Diğer yandan bilgilerini tazelemek adına Müslümanlar cuma namazı nasıl kılınır? sorusuna da Diyanet ile yanıt alabilecek. Tüm illerin cuma namazı vakitleri i Hürriyet'in 'Namaz Vakitleri' ekranından da öğrenebilirsiniz. Peki, cuma namazı nasıl kılınır, saat kaçta? Cuma namazı kaç rekat? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin cuma namazı vakitleri ezan saatleri ile cuma namazı kılınışının anlatımı.

1/7CUMA NAMAZI SAATİ İstanbul, Ankara, İzmir ve il il | Cuma namazı nasıl kılınır cuma namazı ne zaman, saat kaçta Diyanet 9 Haziran tüm illerin cuma namazı vakitleri ekranı

İstanbul cuma namazı saatleri ve il il cuma namazı vakitleri Diyanet tarafından paylaşıldı. Diyanet'in https://namazvakitleri.diyanet.gov.tr ekranından İstanbul Ankara İzmir gibi büyükşehirler ile diğer 81 ildeki cuma namazı vakitleri öğrenilebilecek. Cuma namazı farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât sünnet ve iki rekat farz olarak kılınacak. Diyanet bilgisine göre 9 Haziran tarihinde cuma namazı İstanbul'da 13:08'da okunacak öğle ezanı ile okunacak. Tüm illerin cuma namazı vakitlerini haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin 9 Haziran cuma namazı saati.

2/7CUMA NAMAZI SAATİ KAÇTA

CUMA NAMAZI SAATİ KAÇTA?

Diyanet tarafından yayınlanan 9 Haziran cuma namazı saatleri belli oldu. Cuma namazı saatleri Diyanet takvimine göre şöyle olacak;

İSTANBUL: 13:08

ANKARA: 12:53

İZMİR:13:16

BURSA:13:08

ADANA: 12:43

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3/7CUMA NAMAZI KAÇ REKAT

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

4/7CUMA NAMAZI NASIL KILINIR

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken:

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

5/7CUMA NAMAZI SAATİ İstanbul, Ankara, İzmir ve il il | Cuma namazı nasıl kılınır cuma namazı ne zaman, saat kaçta Diyanet 9 Haziran tüm illerin cuma namazı vakitleri ekranı

Son oturuşta:

Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

6/7CUMA NAMAZI SAATİ İstanbul, Ankara, İzmir ve il il | Cuma namazı nasıl kılınır cuma namazı ne zaman, saat kaçta Diyanet 9 Haziran tüm illerin cuma namazı vakitleri ekranı

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir:

"Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

7/7CUMA NAMAZI SAATİ İstanbul, Ankara, İzmir ve il il | Cuma namazı nasıl kılınır cuma namazı ne zaman, saat kaçta Diyanet 9 Haziran tüm illerin cuma namazı vakitleri ekranı

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır.

"Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

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