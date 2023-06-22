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CUMA NAMAZI SAATİ İstanbul Ankara İzmir (tüm iller) | 23 Haziran cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte il il cuma namazı vakitleri...

Güncelleme Tarihi:

#Cuma Namazı Saati#Cuma Namazı Saat Kaçta#Diyanet
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 21:19

Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir ve il il yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Müslümanların ibadetlerini idrak edeceği 23 Haziran 2023 cuma namazı saatlerini "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet adresinden yayımlandı. 81 ilde vatandaşlar yaşadıkları illerin namaz saatine ve vaktine göre saf tutacaklar. Cuma namazı ibadetlerini yerine getirmek üzere camilere doğru yönelecek olan vatandaşlar 'Cuma namazı nasıl kılınır?' 'Cuma namazı kaç rekat?' gibi sorulara yine Diyanet kaynakları ile yanıt alabilecekler. Cuma namazı öğle ezanıyla, farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât sünnet ve iki rekat farz olarak kılınıyor. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma namazı ne zaman kılınır? İşte, tüm illerin 23 Haziran cuma namazı vakitleri ve cuma namazı kılınışı anlatımı.

1/7CUMA NAMAZI SAATİ İstanbul Ankara İzmir (tüm iller) | 23 Haziran cuma namazı saat kaçta kılınacak Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat İşte il il cuma namazı vakitleri...

23 Haziran cuma namazı saat kaçta? sorusu cuma gününün gelmesiyle gündemde yer aldı. Cuma günü öncesi Diyanet İşleri Başkanlığı "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet adresinden cuma namazı saatlerini İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il paylaştı. Birlik ve beraberliğe, İslâmî bilgilenme ve bilinçlenmeye vesile bir ibadet olan cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde değişiklik gösterecek. Diyanet'in yayımladığı bilgilere göre bu hafta (23 Haziran) cuma namazı İstanbul'da 13:11'de okunacak öğle ezanı ile kılınacak? Peki, cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte, il il cuma namazı vakitleri bilgisi.

2/723 HAZİRAN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK

23 HAZİRAN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Haziran 2023 tarihli cuma namazı saatleri belli oldu. Bu hafta cuma namazı vakitleri şöyle olacak;

İSTANBUL: 13:11

ANKARA:12:56

İZMİR:13:19

ADANA:12:46

BURSA: 13:11

İllere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

3/7CUMA NAMAZI KAÇ REKAT

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

4/7CUMA NAMAZI NASIL KILINIR

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken:

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

5/7CUMA NAMAZI SAATİ İstanbul Ankara İzmir (tüm iller) | 23 Haziran cuma namazı saat kaçta kılınacak Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat İşte il il cuma namazı vakitleri...

Son oturuşta:

Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

6/7CUMA NAMAZI SAATİ İstanbul Ankara İzmir (tüm iller) | 23 Haziran cuma namazı saat kaçta kılınacak Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat İşte il il cuma namazı vakitleri...

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir:

"Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

7/7CUMA NAMAZI SAATİ İstanbul Ankara İzmir (tüm iller) | 23 Haziran cuma namazı saat kaçta kılınacak Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat İşte il il cuma namazı vakitleri...

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır.

"Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

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