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CUMA NAMAZI SAATİ İstanbul, Ankara, İzmir (tüm iller) 19 Mayıs 2023 | Cuma namazı kaçta kılınacak, nasıl kılınır, kaç rekat? İl il cuma namazı vakitleri ve cuma namazı kılınışı

Güncelleme Tarihi:

#Cuma Namazı Saati#Cuma Namazı Saat Kaçta#Cuma Namazı Nasıl Kılınır
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 20:57

Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller için belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namazvakitleri ekranından il il 19 Mayıs 2023 cuma namazı saati açıklandı. Türkiye'nin 81 ilinde ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar, perşembe gününden cuma namazı vakitlerine odaklandı. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, sünnet ve icma ile sabit bir ibadet olan cuma namazı, il il farklı saatlerde eda edilecek. "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet adresinden yayınlanan il il cuma namazı vakitleri ile vatandaşlar yaşadıkları kentin namaz saatini görüntüleyebilecek. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte, Diyanet bilgisine göre 19 Mayıs il il cuma namazı saatleri ve cuma namazı kılınışı hakkında bilgiler...

1/7CUMA NAMAZI SAATİ İstanbul, Ankara, İzmir (tüm iller) 19 Mayıs 2023 | Cuma namazı kaçta kılınacak, nasıl kılınır, kaç rekat İl il cuma namazı vakitleri ve cuma namazı kılınışı

Cuma namazı saat kaçta? sorusu perşembe gününden Müslümanların gündemine geldi. Müslümanlar haftalık ibadetleri olan cuma gününde, camilere gitmeden önce, 'Cuma namazı saati kaçta?' 'Cuma namazı kaçta kılınacak?' sorularına yanıt aramaya başladı .81 ildeki camilerde cuma namazı; farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât sünnet ve iki rekat farz olarak kılınacak. İl il cuma namazı vakitleri Türkiye'nin 81 ilinde değişiklik gösterecek. Tüm illerin cuma namazı saatlerini ve cuma namazı kılınışını haberimizden öğrenebilirsiniz.

2/7CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden, il il 19 Mayıs 2023 tarihli cuma namazı saatleri belli oldu. Bu hafta cuma namazı vakitleri şöyle olacak;

İSTANBUL:13:06

ANKARA:12:50

İZMİR:13:13

BURSA:13:05

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

3/7CUMA NAMAZI KAÇ REKAT

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Diyanet'in açıklaması şöyle;

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

4/7CUMA NAMAZI NASIL KILINIR

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken:

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

5/7CUMA NAMAZI SAATİ İstanbul, Ankara, İzmir (tüm iller) 19 Mayıs 2023 | Cuma namazı kaçta kılınacak, nasıl kılınır, kaç rekat İl il cuma namazı vakitleri ve cuma namazı kılınışı

Son oturuşta:

Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

6/7CUMA NAMAZI SAATİ İstanbul, Ankara, İzmir (tüm iller) 19 Mayıs 2023 | Cuma namazı kaçta kılınacak, nasıl kılınır, kaç rekat İl il cuma namazı vakitleri ve cuma namazı kılınışı

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir:

"Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

7/7CUMA NAMAZI SAATİ İstanbul, Ankara, İzmir (tüm iller) 19 Mayıs 2023 | Cuma namazı kaçta kılınacak, nasıl kılınır, kaç rekat İl il cuma namazı vakitleri ve cuma namazı kılınışı

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır.

"Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

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