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Cuma namazı saati İstanbul Ankara İzmir (il il) 2023 | 12 Mayıs cuma namazı kaçta kılınacak? Cuma namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Diyanet tüm illerin cuma namazı vakitleri yayınlandı

Güncelleme Tarihi:

#Cuma Namazı Saati#Diyanet#Cuma Namazı Nasıl Kılınır
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2023 19:43

Cuma namazı saati kaçta sorusu, cuma gününün gelmesiyle Müslümanların yoğunlaştığı konulardan oldu. Diyanet namaz vakitleri ekranında cuma namazı saati İstanbul Ankara İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere il il yayınlandı. İki rekat farz, sekiz rekât da sünnet olarak kılınan cuma namazı vakitleri tüm illerde bir kaç dakika değişecek. Vatandaşlar kendi yaşadıkları illerdeki cuma namazı saatine riayet ederek camilere gidecekler. Tüm illerin 12 Mayıs 2023 cuma namazı vakitlerini aşağıdaki Hürriyet'in 'Namaz Vakitleri' ekranından da öğrenebilirsiniz. Peki, cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin cuma namazı vakitleri ezan saatleri ile cuma namazı kılınışının anlatımı.

1/9Cuma namazı saati İstanbul Ankara İzmir (il il) 2023 | 12 Mayıs cuma namazı kaçta kılınacak Cuma namazı kaç rekat, nasıl kılınır Diyanet tüm illerin cuma namazı vakitleri yayınlandı

İstanbul cuma namazı saati, ibadetlerini idrak etmek üzere camilere gidecek olan vatandaşların gündemine geldi. Diyanet tarafından il il 12 Mayıs cuma namazı saatleri açıklandı. İstanbul Ankara İzmir gibi büyükşehirler ile diğer 81 ildeki cuma namazı vakitleri Diyanet'in https://namazvakitleri.diyanet.gov.tr ekranından öğrenilecek. Ek olarak cuma namazı nasıl kılınır sorusuna da Diyanet İşleri Başkanlığı bilgileri ile yanıt alınabiliyor. Cuma namazı farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât sünnet ve iki rekat farz olarak kılınacak. Diyanet bilgisine göre 12 Mayıs tarihinde cuma namazı İstanbul'da 13:05'te, Ankara'da 12:50'de, İzmir'de ise 13:13'te okunacak öğle ezanıyla kılınacak. İşte, il il cuma namazı saatleri.

2/9CUMA NAMAZI SAATİ KAÇTA

CUMA NAMAZI SAATİ KAÇTA?

Diyanet tarafından yayınlanan 12 Mayıs cuma namazı saatleri belli oldu. Cuma namazı saatleri Diyanet takvimine göre şöyle olacak;

İSTANBUL: 13:05

ANKARA:12:50

İZMİR:13:13

ADANA: 12:40

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

3/9CUMA NAMAZI KAÇ REKAT

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

4/9CUMA NAMAZI NASIL KILINIR

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken:

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

5/9Cuma namazı saati İstanbul Ankara İzmir (il il) 2023 | 12 Mayıs cuma namazı kaçta kılınacak Cuma namazı kaç rekat, nasıl kılınır Diyanet tüm illerin cuma namazı vakitleri yayınlandı

Son oturuşta:

Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

6/9Cuma namazı saati İstanbul Ankara İzmir (il il) 2023 | 12 Mayıs cuma namazı kaçta kılınacak Cuma namazı kaç rekat, nasıl kılınır Diyanet tüm illerin cuma namazı vakitleri yayınlandı

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir:

"Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

7/9Cuma namazı saati İstanbul Ankara İzmir (il il) 2023 | 12 Mayıs cuma namazı kaçta kılınacak Cuma namazı kaç rekat, nasıl kılınır Diyanet tüm illerin cuma namazı vakitleri yayınlandı

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır.

"Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

8/9Cuma namazı saati İstanbul Ankara İzmir (il il) 2023 | 12 Mayıs cuma namazı kaçta kılınacak Cuma namazı kaç rekat, nasıl kılınır Diyanet tüm illerin cuma namazı vakitleri yayınlandı
9/9Cuma namazı saati İstanbul Ankara İzmir (il il) 2023 | 12 Mayıs cuma namazı kaçta kılınacak Cuma namazı kaç rekat, nasıl kılınır Diyanet tüm illerin cuma namazı vakitleri yayınlandı
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