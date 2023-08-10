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CUMA NAMAZI SAATİ İstanbul, Ankara, İzmir (il il) 11 Ağustos 2023: Cuma namazı saat kaçta, ne zaman? Cuma namazı kaç rekat? Diyanet tüm illerin cuma namazı vakitlerini yayınladı!

Güncelleme Tarihi:

#Cuma Namazı Saati#Cuma Namazı Saat Kaçta#Diyanet
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 23:40

Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere, 81 il için belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namazvakitleri ekranından 11 Ağustos cuma namazı vakitleri paylaşıldı. Cuma namazı ibadetlerini yerine getirmek üzere camilere doğru yönelecek olan vatandaşlar 'Cuma namazı nasıl kılınır?' 'Cuma namazı kaç rekat?' gibi sorulara Diyanet kaynakları ile yanıt alabilecekler. Cuma namazı öğle ezanıyla, farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât sünnet ve iki rekat farz olarak kılınıyor. 81 ilin cuma namazı saatleri birkaç dakika farklılık gösterecek. Cuma namazı vakitlerini Hürriyet'in 'Namaz Vakitleri' ekranından da öğrenebilirsiniz. Peki, cuma namazı saat kaçta, ne zaman? İşte, tüm illerin 11 Ağustos cuma namazı saati ve cuma namazı kılınış anlatımı.

1/7CUMA NAMAZI SAATİ İstanbul, Ankara, İzmir (il il) 11 Ağustos 2023: Cuma namazı saat kaçta, ne zaman Cuma namazı kaç rekat Diyanet tüm illerin cuma namazı vakitlerini yayınladı

11 Ağustos cuma namazı saati kaçta, sorusu cuma günüyle beraber Müslümanların gündemine geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı Müslümanların ibadetlerini idrak edeceği cuma namazının saatlerini "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet yayımladı. Birlik ve beraberliğe, İslâmî bilgilenme ve bilinçlenmeye vesile bir ibadet olan cuma namazı saatleri İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde değişiyor. Diyanet'in yayımladığı bilgilere göre bu hafta (11 Ağustos) cuma namazı İstanbul'da 13:14'te kılınacak. Peki, cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte, il il cuma namazı vakitleri bilgisi.

2/711 AĞUSTOS CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA

11 AĞUSTOS CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet tarafından yayınlanan 11 Ağustos cuma namazı saatleri belli oldu. Cuma namazı saatleri Diyanet takvimine göre şöyle olacak;

İSTANBUL: 13:14

ANKARA:12:59

İZMİR:13:22

BURSA:13:14

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3/7CUMA NAMAZI KAÇ REKAT

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

4/7CUMA NAMAZI NASIL KILINIR

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken:

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

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5/7CUMA NAMAZI SAATİ İstanbul, Ankara, İzmir (il il) 11 Ağustos 2023: Cuma namazı saat kaçta, ne zaman Cuma namazı kaç rekat Diyanet tüm illerin cuma namazı vakitlerini yayınladı

Son oturuşta:

Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

6/7CUMA NAMAZI SAATİ İstanbul, Ankara, İzmir (il il) 11 Ağustos 2023: Cuma namazı saat kaçta, ne zaman Cuma namazı kaç rekat Diyanet tüm illerin cuma namazı vakitlerini yayınladı

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir:

"Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

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7/7CUMA NAMAZI SAATİ İstanbul, Ankara, İzmir (il il) 11 Ağustos 2023: Cuma namazı saat kaçta, ne zaman Cuma namazı kaç rekat Diyanet tüm illerin cuma namazı vakitlerini yayınladı

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır.

"Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

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