Cuma namazı saati: İstanbul, Ankara, İzmir'de cuma namazı saat kaçta? İşte 3 Aralık il il cuma namazı vakitleri
Cuma namazı saati, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde, Müslümanlar için büyük bir öneme sahip cuma gününün gelmesi ile gündemde yer aldı. İslam’ın 5 şartından birisi olan namaz ibadetleri için 81 ilde vatandaşlar cuma günü camilerde saf tutacaklar. Diyanet tarafından yayınlanan 3 Aralık cuma namazı saatleri ilden ile değişiklik gösterebilecek. Cuma namazına gidecek olanlar 'Cuma namazı saat kaçta kılınacak?' sorusunun yanıtını namaz saatleri takviminden öğrenebilecekler. Cuma Hutbesi'nin okunmasının ardından cuma namazı farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât sünnet ve iki rekat farz olacak kılınacak. İşte, il il 3 Aralık 2021 cuma namazı vakitleri ve saatleri.
Cuma namazı saat kaçta? sorusunun yanıtına göre cuma namazı ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanlar abdestlerini alarak camilerin yolunu tutacaklar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da cuma namazı 81 ilde dakika olarak değişecek. Cuma günü öğle namazı vaktinde kılınan cuma namazı için imam hariç üç cemaatin bulunması şarttır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre 3 Aralık'ta cuma namazı İstanbul'da 12:59'da, Ankara'da 12:43'de, İzmir'de 13:06'da okunacak ezanın ardından kılınacak.
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Cuma namazı saat bilgisi 3 Aralık 2021 için belli oldu. Cuma namazı saatleri Diyanet takvimine göre şöyle olacak;
İSTANBUL: 12:59
ANKARA: 12:43
İZMİR: 13:06
BURSA: 12:58
İllere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN
İSTANBUL: 12:59
ANKARA: 12:43
İZMİR: 13:06
BURSA: 12:58
İllere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN
CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;
Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.
Niyet ederken
"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.
Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.
İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.
Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.
İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.
Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.
Niyet ederken
"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.
Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.
İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.
Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.
İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.
Son oturuşta:
Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur
Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.
Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.
Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir
Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.
Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.
Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.
Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"
Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur
Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.
Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.
Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir
Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.
Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.
Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.
Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"
Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".
Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.
Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.
Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.
Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.
Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.
Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.