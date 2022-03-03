Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir: 4 Mart cuma namazı saat kaçta kılınacak? (Diyanet il il cuma namazı saatleri)

İl il cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. İbadetlerini tam ve eksiksiz idrak edecek olan vatandaşlar cuma namazı saatleri takvimine göre camilere giderek cuma namazını kılacaklar. Cuma günü öğle namazı vaktinde kılınan cuma namazı için imam hariç üç cemaatin bulunması şarttır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre bu hafta 4 Mart'ta cuma namazı İstanbul'da 13:21'de, Ankara'da 13:05'te, İzmir'de 13:28'de okunacak ezanın ardından kılınacak.
Cuma namazı saat bilgisi 4 Mart 2022 için belli oldu. Cuma namazı saatleri Diyanet takvimine göre şöyle olacak;
İSTANBUL: 13:21
ANKARA: 13:05
İZMİR: 13:28
BURSA: 13:21
İllere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
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İslam bilginleri cuma kılınacak yerin şehir veya şehir hükmünde bir yerleşim birimi olmasını şart koşmuşlardır. Bu hüküm Hz. Peygamberin (s.a.s.), şehir veya şehir hükmündeki bir yerin dışında Cuma namazının kılınmayacağına dair hadisine dayanmaktadır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 179). Kaynaklarda geçen bu şehir şartının günümüzde, büyük veya küçük yerleşim birimi olarak anlaşılması gerekir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), ilk cuma namazını, Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında Salim b. Avf oğullarının ikamet ettiği Rânûnâ adı verilen bir vadide kıldırmıştır (İbn Hişâm, es-Sîre, I, 494).
Ayrıca Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir yerleşim biriminde, sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazı kılmak farzdır.” (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255) buyurmuştur. Buna göre, farzı eda edecek sayıda cemaatin bulunduğu köy, belde, şehir gibi büyük veya küçük tüm yerleşim birimlerinde kılınan cuma namazı sahihtir. Şu kadar var ki, nerede kılınırsa kılınsın dinen yetkili mercilerden izin alınması gerekir.
Cuma namazında hutbe, namazın sahih olmasının şartlarından biridir. Hutbe okunmadan kılınan bir cuma namazı sahih değildir. Bu nedenle hutbe okunurken en az bir erkeğin hazır bulunması gerekir. Ancak cuma kılabilmek için hutbeye yetişmek ve dinlemek şart değildir. Buna göre, mazeretine binaen okunan hutbeye yetişemeyen veya hutbeyi duymayan kişinin kıldığı cuma namazı sahih olur. Hutbeyi dinlemeye yetişemeyen kimse, cuma namazının ikinci rekâtına bile yetişse, imam selam verdikten sonra ayağa kalkıp bir rekât daha kılarak cuma namazını tamamlar (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 63).