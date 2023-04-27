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Cuma namazı saati İstanbul Ankara İzmir | 28 Nisan cuma namazı vakti ne zaman, saat kaçta kılınacak, kaçta bitecek? Cuma namazı nasıl kılınır? İl il namaz saatleri

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Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 21:58

Cuma namazı saati İstanbul Ankara İzmir ve il il belli oldu. Müslümanların haftalık ibadetlerini idrak ettiği cuma namazı; farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât sünnet ve iki rekat farz olarak kılınacak. İl il 28 Nisan cuma namazı vakitleri 81 ilde değişiklik gösterecek. Diyanet'in namaz vakitleri takviminde yer alan bilgiye göre vatandaşlar cuma namazı ne zaman ve cuma namazı saati kaçta? sorusuna yaşadıkları ilin cuma namazı saatini üzerinden yanıt alabilecekler. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir yerleşim biriminde, sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazı kılmak farzdır.” (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255) buyurmuştur. Peki, cuma namazı nasıl kılınır? İşte, il il 28 Nisan 2023 cuma namazı saatleri ve cuma namazı kılınışı hakkında bilgiler.

1/7Cuma namazı saati İstanbul Ankara İzmir | 28 Nisan cuma namazı vakti ne zaman, saat kaçta kılınacak, kaçta bitecek Cuma namazı nasıl kılınır İl il namaz saatleri

Cuma namazı kaçta kılınacak ve cuma namazı kaçta bitecek, soruları, ibadetlerini ihya edecek olan Müslümanların gündemine geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 namaz vakitleri ile tüm illerin 28 Nisan cuma namazı vakitlerini paylaştı. Müslümanların haftalık bayramı olan cuma gününde, namaz ibadetlerini idrak edecek olanlar, yaşadıkları illerdeki en yakın camilere abdestlerini alarak gidecekler. Diyanet'in namaz vakitleri takviminde yer alan bilgiye göre cuma namazı bu hafta İstanbul'da 13:07'de, Ankara'da 12:51'de, İzmir'de 13:14'te kılınacak. Tüm illerin 28 Nisan cuma namazı vakitlerini aşağıdaki Hürriyet'in 'Namaz Vakitleri' ekranından da öğrenebilirsiniz.

2/7CUMA NAMAZI SAATİ KAÇTA

CUMA NAMAZI SAATİ KAÇTA?

Diyanet tarafından yayınlanan 28 Nisan cuma namazı saatleri belli oldu. Cuma namazı saatleri Diyanet takvimine göre şöyle olacak;

İSTANBUL:13:07

ANKARA:12:51

İZMİR:13:14

ADANA:12:41

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3/7CUMA NAMAZI KAÇ REKAT

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

4/7CUMA NAMAZI NASIL KILINIR

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken:

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

5/7Cuma namazı saati İstanbul Ankara İzmir | 28 Nisan cuma namazı vakti ne zaman, saat kaçta kılınacak, kaçta bitecek Cuma namazı nasıl kılınır İl il namaz saatleri

Son oturuşta:

Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

6/7Cuma namazı saati İstanbul Ankara İzmir | 28 Nisan cuma namazı vakti ne zaman, saat kaçta kılınacak, kaçta bitecek Cuma namazı nasıl kılınır İl il namaz saatleri

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir:

"Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

7/7Cuma namazı saati İstanbul Ankara İzmir | 28 Nisan cuma namazı vakti ne zaman, saat kaçta kılınacak, kaçta bitecek Cuma namazı nasıl kılınır İl il namaz saatleri

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır.

"Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

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