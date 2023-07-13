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CUMA NAMAZI SAATİ İSTANBUL ANKARA İZMİR 14 Temmuz 2023 | Cuma namazı saat kaçta, nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır? Diyanet il il cuma namazı vakitleri ile ezan saatleri!

Güncelleme Tarihi:

#Cuma Namazı Saat Kaçta#Cuma Namazı Saatleri#Diyanet
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 21:46

Cuma namazı saati İstanbul Ankara İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere 81 ilde gündeme geldi. Diyanet il il 14 Temmuz cuma namazı saatleri ekranı namazvakitleri.diyanet.gov.tr üzerinden tüm illerin namaz vakitleri belli oldu. İslâm dininde, haftalık ibadet günü olarak seçilmesi ve hadislerde bu günün bir bayram olduğunun vurgulandığı cuma gününde cuma namazı saatleri illere göre değişecek. Vatandaşlar kendi yaşadıkları kentlerin 14 Temmuz 2023 cuma namazı saatini namaz vakitleri sayfasından öğrenebilecekler. Öte yandan bilgilerini tazeleyecek olanlar ise cuma namazı nasıl kılınır? sorusuna da Diyanet ile yanıt alabilecek. Peki, Ankara İzmir İstanbul cuma namazı saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? İşte, tüm illerin cuma namazı saati ve cuma namazı kılınışı.

1/7CUMA NAMAZI SAATİ İSTANBUL ANKARA İZMİR 14 Temmuz 2023 | Cuma namazı saat kaçta, nasıl kılınır Cuma namazı kaç rekattır Diyanet il il cuma namazı vakitleri ile ezan saatleri

14 Temmuz cuma namazı saat kaçta? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Diyanet'in https://namazvakitleri.diyanet.gov.tr ekranından İstanbul Ankara İzmir gibi büyükşehirler ile diğer 81 ildeki cuma namazı vakitleri paylaşıldı. Cuma namazı farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât sünnet ve iki rekat farz olarak kılınacak. Kurban Bayramı'nda camilerde cemaatle cuma namazını eda edecek olan Müslümanlar, yaşadıkları ilin cuma namazı vaktini cuma namazı vakitleri ekranından görüntüleyebilecekler. 14 Temmuz tarihinde cuma namazı İstanbul'da 13:15'te kılınacak. Peki, cuma namazı saat kaçta ne zaman? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin 14 Temmuz cuma namazı saatleri.

2/7CUMA NAMAZI SAATİ KAÇTA

CUMA NAMAZI SAATİ KAÇTA?

Diyanet tarafından yayınlanan 14 Temmuz cuma namazı saatleri belli oldu. Cuma namazı saatleri Diyanet takvimine göre şöyle olacak;

İSTANBUL: 13:15

ANKARA:12:59

İZMİR:13:22

BURSA:13:15

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3/7CUMA NAMAZI KAÇ REKAT

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

4/7CUMA NAMAZI NASIL KILINIR

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken:

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

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5/7CUMA NAMAZI SAATİ İSTANBUL ANKARA İZMİR 14 Temmuz 2023 | Cuma namazı saat kaçta, nasıl kılınır Cuma namazı kaç rekattır Diyanet il il cuma namazı vakitleri ile ezan saatleri

Son oturuşta:

Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

6/7CUMA NAMAZI SAATİ İSTANBUL ANKARA İZMİR 14 Temmuz 2023 | Cuma namazı saat kaçta, nasıl kılınır Cuma namazı kaç rekattır Diyanet il il cuma namazı vakitleri ile ezan saatleri

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir:

"Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

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7/7CUMA NAMAZI SAATİ İSTANBUL ANKARA İZMİR 14 Temmuz 2023 | Cuma namazı saat kaçta, nasıl kılınır Cuma namazı kaç rekattır Diyanet il il cuma namazı vakitleri ile ezan saatleri

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır.

"Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

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