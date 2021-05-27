Cuma namazı saati: 28 Mayıs cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri
Cuma namazı saatleriDiyanet İşleri Başkanlığınca açıklandı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde cuma namazı saati, namaz ibadetlerini idrak edecek olanların gündemine geldi. Haftalık ibadetlerini yerine getirmenin feyzini yaşayacak olan Müslümanlar, yaşadıkları ilin cuma namazı vakitlerine göre, abdestlerini alarak camilere gidecekler. Cuma namazı farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât sünnet ve iki rekât farz olarak kılınacak. Peki, cuma namazı saat kaçta? İşte, 28 Mayıs 2021 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri ile ilgili ayrıntılar.
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Cuma namazı saat kaçta sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından cevaplandı. Cuma namazını kılmak üzere camilere doğru harekete geçecek olan pek çok Müslüman, cuma namazı saatlerini 28 Mayıs cuma namazı saatleri takviminden öğrenecekler. Cuma namazı saatleri Türkiye'nin 81 ilinde bir kaç dakika değişiklik gösterecek. Diyanet takvimine göre, cuma namazı bu hafta İstanbul'da 13:06 'da, Ankara'da 12:51'de, İzmir'de 13:14'te okunacak olan öğle ezanına takiben kılınacak. Tüm illerin cuma namazı saatlerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
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28 MAYIS CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı, "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden il il namaz saatlerini yayınlıyor. Diyanet bilgisine göre namaz saatleri ilden ile değişecek. 28 Mayıs'ta cuma namazı Diyanet'in bilgilerine göre şöyle olacak;
İSTANBUL: 13:06
ANKARA: 12:51
İZMİR: 13:14
BURSA: 13:06
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.
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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;
Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.
Niyet ederken
"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.
Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.
İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.
Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.
İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.
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Son oturuşta:
Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur
Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.
Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.
Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.
Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.
Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.
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Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"
Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".
Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.
Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.
Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.