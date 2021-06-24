Cuma namazı saati: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 25 Haziran İstanbul Ankara İzmir ve il il cuma namazı vakitleri
Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. İstanbul Ankara İzmir başta olmak üzere 81 ilde cuma namazı hazırlıklarına yön verecek olanlar yaşadıkları ilin 25 Haziran cuma namazı saatine göre abdestlerini alarak camilere gidecekler. Cuma namazı farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât sünnet ve farzı iki rekât olarak kılınacak. Cuma namazı saatleri Diyanet cuma namazı saat takvimi üzerinden öğrenilecek. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 25 Haziran İstanbul Ankara İzmir ve il il cuma namazı vakitleri...
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Cuma namazı saat kaçta sorusunun yanıtı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı namaz saatleri takviminde belli oldu. Müslümanların haftalık ibadeti olan cuma namazının saati ilden ile değişecek. Cuma namazında Türkiye genelinde vatandaşlar beraber saf tutacak. Diyanet takvimine göre, cuma namazı bu hafta İstanbul'da 13:12 'de, Ankara'da 12:56'da İzmir'de ise 13:19'da okunacak olan öğle ezanının ardından kılınacak.
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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı, "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden il il namaz saatlerini yayınlıyor. 25 Haziran'da cuma namazı Diyanet'in bilgilerine göre şöyle olacak;
İSTANBUL: 13:12
ANKARA: 12:56
İZMİR: 13:19
BURSA: 13:11
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.
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CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgi şu şekilde;
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).
İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285)