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Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 - 01:04 | 

Cuma namazı saati: Cuma namazı kaçta ve ne zaman? 30 Temmuz 2021 cuma namazı saatleri İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Cuma namazı saatleri ve vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Öğle ezanına takiben İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde kılınacak olan cuma namazının saati, 30 Temmuz namaz saatleri takvimi üzerinden öğrenilecek. Cuma namazı namazı saati ile birlikte camilere doğru harekete geçecek olan pek çok Müslüman, yaşadıkları ilin namaz vakitlerine riayet edecek. 30 Temmuz 2021 tarihinde cuma namazı saati, ilden ilde bir kaç dakika değişiklik gösterecek. Peki, cuma namazı kaçta kılınacak? İşte, tüm illerin cuma namazı saatleri bilgisi.

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Cuma namazı saat kaçta? sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıt buldu. "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman’a farzdır.” şeklinde Peygamberimiz (s.a.s) tarafından beyan edilen cuma gününde namaz kılacak olanlar, Diyanet namaz saatleri bilgisine göre abdestlerini alarak camilerin yolunu tutacaklar. Cuma namazı saatleri her hafta 81 ilde bir kaç gün değişiyor. Diyanet takvimine göre, 30 Temmuz'da cuma namazı İstanbul'da 13:16'da, Ankara'da 13:00'da, İzmir'de 13:23'te okunacak ezanın ardından kılınacak.

2CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Cuma namazı saat bilgisi 30 Temmuz Cuma günü birçok Müslümanın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Cuma namazı saatleri Diyanet takvimine göre şöyle olacak;

İSTANBUL: 13:16

ANKARA: 13:00

İZMİR: 13:23

ADANA: 12:50

Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

3CUMA NAMAZI NASIL KILINIR

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

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Son oturuşta:

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

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Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

6CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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