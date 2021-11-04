Cuma namazı saati: Ankara, İzmir, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? 5 Kasım 2021 tüm illerin cuma namazı vakitleri
Cuma namazı saatleri için gözler Diyanet'in namaz saatleri takvimine çevrildi. Cemaat ile beraber tüm Türkiye'de kılınacak olan cuma namazının vakitleri İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il için belli oldu. Müslümanların haftalık ibadetlerini ifa ettiği cuma gününde abdestlerini alarak camilere doğru yola çıkacak olanlar, yaşadıkları için 5 Kasım cuma namazı saatine uyum gösterecekler. Öğle ezanını takiben kılınacak olan cuma namazı saatleri tüm illerde bu hafta da bir kaç dakika değişecek. Peki, Ankara, İzmir, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? İşte, 5 Kasım il il cuma namazı vakitleri ve saatleri bilgisi.
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Cuma namazı saat kaçta sorusunun yanıtı Diyanet 5 Kasım namaz saatleri takvimi ile belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı il il cuma namazı saatlerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Toplanma, bir araya gelme anlamına gelen cuma gününde cemaat ile beraber cuma namazı için vatandaşlar saf tutacak. Diyanet bilgisine göre 5 Kasım tarihinde cuma namazı İstanbul'da 12:53'te, Ankara'da 12:37'de, İzmir'de ise 13:00'da okunacak ezanın ardından kılınacak.
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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Cuma namazı saat bilgisi 5 Kasım 2021 için yayınlandı. Birçok Müslümanın gündeminde yer alan cuma namazı saatleri Diyanet takvimine göre şöyle olacak;
İSTANBUL:12:53
ANKARA:12:37
İZMİR:13:00
BURSA:12:52
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
Cuma namazının sahih olması için şehirde kılınması şart mıdır?
İslam bilginleri cuma kılınacak yerin şehir veya şehir hükmünde bir yerleşim birimi olmasını şart koşmuşlardır. Bu hüküm Hz. Peygamberin (s.a.s.), şehir veya şehir hükmündeki bir yerin dışında Cuma namazının kılınmayacağına dair hadisine dayanmaktadır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 179). Kaynaklarda geçen bu şehir şartının günümüzde, büyük veya küçük yerleşim birimi olarak anlaşılması gerekir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), ilk cuma namazını, Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında Salim b. Avf oğullarının ikamet ettiği Rânûnâ adı verilen bir vadide kıldırmıştır (İbn Hişâm, es-Sîre, I, 494).
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Ayrıca Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir yerleşim biriminde, sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazı kılmak farzdır.” (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255) buyurmuştur. Buna göre, farzı eda edecek sayıda cemaatin bulunduğu köy, belde, şehir gibi büyük veya küçük tüm yerleşim birimlerinde kılınan cuma namazı sahihtir. Şu kadar var ki, nerede kılınırsa kılınsın dinen yetkili mercilerden izin alınması gerekir.
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Cuma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir?
Cuma namazında hutbe, namazın sahih olmasının şartlarından biridir. Hutbe okunmadan kılınan bir cuma namazı sahih değildir. Bu nedenle hutbe okunurken en az bir erkeğin hazır bulunması gerekir. Ancak cuma kılabilmek için hutbeye yetişmek ve dinlemek şart değildir. Buna göre, mazeretine binaen okunan hutbeye yetişemeyen veya hutbeyi duymayan kişinin kıldığı cuma namazı sahih olur. Hutbeyi dinlemeye yetişemeyen kimse, cuma namazının ikinci rekâtına bile yetişse, imam selam verdikten sonra ayağa kalkıp bir rekât daha kılarak cuma namazını tamamlar (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 63).