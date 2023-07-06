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CUMA NAMAZI SAATİ 7 TEMMUZ 2023 (il il cuma namazı vakitleri) | İstanbul Ankara İzmir cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? Diyanet cuma namazı kılınışı!

Güncelleme Tarihi:

#Cuma Namazı Saati#Cuma Namazı Saat Kaçta#İstanbul Cuma Namazı Saati
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 21:12

Cuma namazı saati kaçta? sorusu, cuma gününün gelmesiyle Müslümanların yoğunlaştığı konulardan oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından namaz vakitleri ekranında cuma namazı saati İstanbul Ankara İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere il il yayınlandı. Vatandaşlar kendi yaşadıkları illerdeki cuma namazı saatine riayet ederek camilere gidecekler. İki rekat farz, sekiz rekât da sünnet olarak kılınan cuma namazı vakitleri tüm illerde bir kaç dakika değişecek. Tüm illerin cuma namazı saatlerini aşağıdaki Hürriyet'in 'Namaz Vakitleri' ekranından da öğrenebilirsiniz. Peki, cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat? İşte, İstanbul, İzmir, Ankara ve il il (tüm illerin) cuma namazı vakitleri ezan saatleri ile cuma namazı kılınışının anlatımı bilgileri.

1/7CUMA NAMAZI SAATİ 7 TEMMUZ 2023 (il il cuma namazı vakitleri) | İstanbul Ankara İzmir cuma namazı saat kaçta Cuma namazı nasıl kılınır Diyanet cuma namazı kılınışı

7 Temmuz Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir ve il il belli oldu. Cuma günü öncesi Diyanet İşleri Başkanlığı "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet adresinden cuma namazı saatlerini İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il paylaştı. Birlik ve beraberliğe, İslâmî bilgilenme ve bilinçlenmeye vesile bir ibadet olan cuma namazı saati il il farklılık gösterecek. Cuma namazını eda etmek üzere camilere gidecek olanlar yaşadıkları illerin cuma namazı vakitlerine riayet edecekler. Diyanet'in yayımladığı bilgilere göre bu hafta (7 Temmuz) cuma namazı İstanbul'da 13:14 olacak. Peki, cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte, il il cuma namazı vakitleri bilgisi.

2/77 TEMMUZ CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK

7 TEMMUZ CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet tarafından yayınlanan 7 Temmuz cuma namazı saatleri belli oldu. Cuma namazı saatleri Diyanet takvimine göre şöyle olacak;

İSTANBUL: 13:14

ANKARA:12:58

İZMİR:13:21

ADANA: 12:49

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

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3/7CUMA NAMAZI KAÇ REKAT

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

4/7CUMA NAMAZI NASIL KILINIR

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken:

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

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5/7CUMA NAMAZI SAATİ 7 TEMMUZ 2023 (il il cuma namazı vakitleri) | İstanbul Ankara İzmir cuma namazı saat kaçta Cuma namazı nasıl kılınır Diyanet cuma namazı kılınışı

Son oturuşta:

Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

6/7CUMA NAMAZI SAATİ 7 TEMMUZ 2023 (il il cuma namazı vakitleri) | İstanbul Ankara İzmir cuma namazı saat kaçta Cuma namazı nasıl kılınır Diyanet cuma namazı kılınışı

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir:

"Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

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7/7CUMA NAMAZI SAATİ 7 TEMMUZ 2023 (il il cuma namazı vakitleri) | İstanbul Ankara İzmir cuma namazı saat kaçta Cuma namazı nasıl kılınır Diyanet cuma namazı kılınışı

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır.

"Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

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