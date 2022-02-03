Cuma namazı saati: 4 Şubat 2022 Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tablo güncellendi İstanbul ve Eskişehir örneği... Bakan Koca Omikron etkisini anlattıTablo güncellendi! İstanbul ve Eskişehir örneği... Bakan Koca Omikron etkisini anlattı#Koronavirüs
İşte DEAŞ liderinin öldürüldüğü ev İlk kez görüntülendiİşte DEAŞ liderinin öldürüldüğü ev! İlk kez görüntülendi#Terör
Son dakika... Ara tatil uzayacak mı Milli Eğitim Bakanı Özerden yüz yüze eğitim açıklamasıSon dakika... Ara tatil uzayacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması #Milli Eğitim Bakanı
Rusya-Ukrayna gerilimi... Erdoğan: Krizin barışçıl yöntemlerle giderileceğine inanıyoruzRusya-Ukrayna gerilimi... Erdoğan: Krizin barışçıl yöntemlerle giderileceğine inanıyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
DEAŞ liderinin öldürüldüğünü duyurmuştu... Biden kritik operasyonun detaylarını paylaştıDEAŞ liderinin öldürüldüğünü duyurmuştu... Biden kritik operasyonun detaylarını paylaştı#ABD
Avrupa Konseyi’nin Kavala kararı Erdoğan: Bizim mahkeme kararımızı tanımayanları biz de tanımayızAvrupa Konseyi’nin Kavala kararı! Erdoğan: Bizim mahkeme kararımızı tanımayanları biz de tanımayız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bir kriz de Almanya ve Rusya arasında... Yasaklar peş peşe geldiBir kriz de Almanya ve Rusya arasında... Yasaklar peş peşe geldi!#RUSYA
FETÖ elebaşının yeğeni: 212 kişinin ismini verdimFETÖ elebaşının yeğeni: 212 kişinin ismini verdim#FETÖ
Şok ayrılık kararı Gözler Fenerbahçede... Terimin yerine gelecekti...Şok ayrılık kararı! Gözler Fenerbahçe'de... Terim'in yerine gelecekti...#Roger Schmidt
Arkadaşları donarak ölmüştü Göçmenler, Yunan zulmünü anlattıArkadaşları donarak ölmüştü! Göçmenler, Yunan zulmünü anlattı#Edirne
Paramotorla Amanoslara gelen PKKlı terörist Yoldaş Selim Çelike 9 yıl 7 ay hapisParamotorla Amanoslar'a gelen PKK'lı terörist Yoldaş Selim Çelik'e 9 yıl 7 ay hapis#Paramotor
Cristiano Ronaldonun 18 milyon sterlinlik garajı Dünyada yalnızca 10 kişide varCristiano Ronaldo'nun 18 milyon sterlinlik garajı! Dünyada yalnızca 10 kişide var#Cristiano Ronaldo
İngiltere uzay savaşındaki en büyük tehdit olarak atmosferik nükleer saldırıya hazırlanıyorİngiltere uzay savaşındaki en büyük tehdit olarak 'atmosferik nükleer saldırıya' hazırlanıyor#Uzay
Bayraktar TB2’ler Ukrayna’da üretilecekBayraktar TB2’ler Ukrayna’da üretilecek#Siha
Ece Erken: Katiller cezasını çeksinEce Erken: Katiller cezasını çeksin#ECE Erken
HABERLERGündem Haberleri

Cuma namazı saati: 4 Şubat 2022 Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri

#Cuma Namazı#Diyanet#Namaz Saatleri

Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde gündeme geldi. Mübarek üç ayların ilk cuma gününda 4 Şubat il il cuma namazı vakitlerine göre Müslümanlar cuma namazı ibadetlerini idrak edecekler. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan cuma namazı vakitleri illere göre bir kaç dakika değişecek. Birlik ve beraberliğe, İslâmî bilgilenme ve bilinçlenmeye vesile olan bir ibadet olan cuma namazı farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât sünnet ve iki rekat farz olarak kılınacak. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 4 Şubat 2022 cuma namazı vakitleri.

1/5Cuma namazı saati: 4 Şubat 2022 Cuma namazı saat kaçta kılınacak Diyanet takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yayınlanan takvim ile belli oldu. Cuma Hutbesi'nin okunmasının ardından kılınacak olan cuma namazı ile tüm illerde vatandaşlar saf tutacaklar. Her hafta olduğu gibi tüm illerde cuma namazı saatleri Diyanet'in namaz saatleri takviminden görüntülenecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı İstanbul'da 13:23'te, Ankara'da 13:07'de, İzmir'de ise 13:30'da okunacak öğle ezanının ardından kılınacak. Tüm illerin cuma namazı saatleri bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

2/5CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

4 Şubat cuma namazı saat bilgisi belli oldu. Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden yayınladığı takvime göre şöyle olacak;

İSTANBUL: 13:23

ANKARA: 13:07

İZMİR: 13:30

ADANA: 12:58

İllere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN


3/5CUMA NAMAZI NASIL KILINIR

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

4/5Cuma namazı saati: 4 Şubat 2022 Cuma namazı saat kaçta kılınacak Diyanet takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri

Son oturuşta:

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

5/5Cuma namazı saati: 4 Şubat 2022 Cuma namazı saat kaçta kılınacak Diyanet takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cuma Namazı#Diyanet#Namaz Saatleri