Cuma namazı saati: 4 Şubat 2022 Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yayınlanan takvim ile belli oldu. Cuma Hutbesi'nin okunmasının ardından kılınacak olan cuma namazı ile tüm illerde vatandaşlar saf tutacaklar. Her hafta olduğu gibi tüm illerde cuma namazı saatleri Diyanet'in namaz saatleri takviminden görüntülenecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı İstanbul'da 13:23'te, Ankara'da 13:07'de, İzmir'de ise 13:30'da okunacak öğle ezanının ardından kılınacak. Tüm illerin cuma namazı saatleri bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz.
4 Şubat cuma namazı saat bilgisi belli oldu. Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden yayınladığı takvime göre şöyle olacak;
İSTANBUL: 13:23
ANKARA: 13:07
İZMİR: 13:30
ADANA: 12:58
İllere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;
Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.
Niyet ederken
"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.
Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.
İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.
Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.
İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.
Son oturuşta:
Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur
Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.
Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.
Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir
Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.
Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.
Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.
Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"
Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".
Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.
Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.
Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.