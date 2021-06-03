Cuma namazı saati 4 Haziran: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri
Cuma namazı saatleri ile 81 ilde cuma namazı ibadeti idrak edilecek. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabit olan cuma namazı saatleri bu hafta da tüm illerde bir kaç dakika değişiklik gösterecek. Diyanet'in namaz saatleri takvimi ile cuma namazı hazırlıklarına yön verecek olan Müslümanlar yaşadıkları ilin cuma namazı saatine riayet edecekler. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerde cuma namazı saatleri Diyanet 4 Haziran cuma namazı vakitleri ile öğrenilecek. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 4 Haziran 2021 cuma namazı saatleri ile ilgili bilgiler.
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Cuma namazı saat kaçta sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı ile yanıt buldu. Farzı iki rekât, farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünnet olarak kılınacak olan cuma namazı ile Türkiye genelinde vatandaşlar saf tutacak. Cuma namazını kılmak üzere camilere doğru harekete geçecek olan pek çok Müslüman, cuma namazı saatlerini 4 Haziran cuma namazı saatleri takviminden öğrenecekler. Diyanet takvimine göre, cuma namazı bu hafta İstanbul'da 13:07'de, Ankara'da 12:52'de, İzmir'de ise 13:15'de okunacak öğle ezanının ardından kılınacak.
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4 HAZİRAN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı, "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden il il namaz saatlerini yayınlıyor. Diyanet bilgisine göre namaz saatleri ilden ile değişecek. 4 Haziran'da cuma namazı Diyanet'in bilgilerine göre şöyle olacak;
İSTANBUL:13:07
ANKARA:12:52
İZMİR:13:15
BURSA: 13:07
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.
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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;
Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.
Niyet ederken
"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.
Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.
İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.
Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.
İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.
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Son oturuşta:
Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur
Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.
Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.
Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.
Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.
Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.
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Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"
Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".
Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.
Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.
Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.