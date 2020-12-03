Cuma namazı saati | 4 Aralık cuma namazı saat kaçta? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri yayımlandı
Cuma saati, 81 ilde kılınacak namaz öncesinde Müslümanların odaklandığı konuların başında geliyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerde camilere gidip saf tutacak olan vatandaşlar Diyanet'in yayımladığı 4 Aralık cuma namazı saatlerine riayet edecek. Seccadelerini alarak cuma namazı ibadetlerini idrak edecek olanlar, 4 Aralık Cuma namazı saatlerine Diyanet takvimi üzerinden ulaşacaklar. Haftalık ibadetlerin ifa edildiği bu mübarek günde sosyal mesafe kurallarına uyularak cuma namazı idrak edilecek. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Diyanet bilgisine göre, 4 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri bilgisi.
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Cuma namazı saatler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 4 Aralık namaz saatleri takvimi ile açıklandı. Peygamberimiz (s.a.s) tarafından "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman’a farzdır.” şeklinde beyan edilen cuma gününde, cuma namazı saatleri ilden ile bir kaç dakika farklılık gösterecek. Öğle ezanının okunmasının ardından cuma namazı, İstanbul'da 12:59'da, Ankara'da 12:44'de, İzmir'de 13:07 'de kılınacak. İşte, tüm illerin 4 Aralık cuma namazı saatleri.
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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Cuma namazı saat bilgisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takviminde yayınlandı. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 4 Aralık cuma namazı saatleri her ilde farklı şekilde gerçekleşecek. Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı saatleri şöyle;
İSTANBUL: 12:59
ANKARA: 12:44
İZMİR: 13:07
BURSA: 12:59
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.
Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).
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Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
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Resûlullah (s.a.s.), cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).