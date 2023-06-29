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CUMA NAMAZI SAATİ 30 HAZİRAN | Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Ankara İzmir ve il il cuma namazı ne zaman kılınacak, nasıl kılınır? Diyanet tüm iller cuma namazı vakitleri!

Güncelleme Tarihi:

#Cuma Namazı Saati#Cuma Namazı Saat Kaçta#30 Haziran Cuma Namazı Saatleri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 21:45

Cuma namazı saati İstanbul, İzmir, Ankara ve il il gündeme geldi. Diyanet namaz vakitleri ekranından 30 Haziran cuma namazı vakitlerini paylaştı. Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde camilerde cuma namazını idrak edecek olan Müslümanlar yaşadıkları ilin cuma namazı saatlerine riayet edecekler. İslâm dininde, haftalık ibadet günü olarak seçilmesi ve hadislerde bu günün bir bayram olduğunun belirdiği cuma gününde bilgilerini tazeleyecek olanlar ise cuma namazı nasıl kılınır? sorusuna da Diyanet ile yanıt alabilecek. Tüm illerin cuma namazı vakitlerini Hürriyet'in 'Namaz Vakitleri' ekranından da öğrenebilirsiniz. Peki, cuma namazı ne zaman kılınacak? Cuma namazı kaç rekat? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin cuma namazı vakitleri ve cuma namazı kılınışı.

1/7CUMA NAMAZI SAATİ 30 HAZİRAN | Cuma namazı saat kaçta İstanbul Ankara İzmir ve il il cuma namazı ne zaman kılınacak, nasıl kılınır Diyanet tüm iller cuma namazı vakitleri

İl il cuma namazı saatleri 30 Haziran 2023 öncesi belli oldu. Diyanet'in https://namazvakitleri.diyanet.gov.tr ekranından İstanbul Ankara İzmir gibi büyükşehirler ile diğer 81 ildeki cuma namazı vakitleri yayınlandı. Cuma namazı farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât sünnet ve iki rekat farz olarak kılınacak. Kurban Bayramı'nda camilerde cemaatle cuma namazını eda edecek olan Müslümanlar, yaşadıkları ilin cuma namazı vaktini cuma namazı vakitleri ekranından görüntüleyebilecekler. Diyanet bilgisine göre 30 Haziran tarihinde cuma namazı İstanbul'da 13:13'te okunacak öğle ezanı ile kılınacak. Tüm illerin cuma namazı vakitlerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki, cuma namazı saat kaçta ne zaman? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin 30 Haziran cuma namazı saati.

2/7CUMA NAMAZI SAATİ KAÇTA

CUMA NAMAZI SAATİ KAÇTA?

Diyanet tarafından yayınlanan 30 Haziran cuma namazı saatleri belli oldu. Cuma namazı saatleri Diyanet takvimine göre şöyle olacak;

İSTANBUL: 13:13

ANKARA:12:57

İZMİR:13:20

BURSA: 13:12

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3/7CUMA NAMAZI KAÇ REKAT

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

4/7CUMA NAMAZI NASIL KILINIR

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken:

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

5/7CUMA NAMAZI SAATİ 30 HAZİRAN | Cuma namazı saat kaçta İstanbul Ankara İzmir ve il il cuma namazı ne zaman kılınacak, nasıl kılınır Diyanet tüm iller cuma namazı vakitleri

Son oturuşta:

Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

6/7CUMA NAMAZI SAATİ 30 HAZİRAN | Cuma namazı saat kaçta İstanbul Ankara İzmir ve il il cuma namazı ne zaman kılınacak, nasıl kılınır Diyanet tüm iller cuma namazı vakitleri

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir:

"Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

7/7CUMA NAMAZI SAATİ 30 HAZİRAN | Cuma namazı saat kaçta İstanbul Ankara İzmir ve il il cuma namazı ne zaman kılınacak, nasıl kılınır Diyanet tüm iller cuma namazı vakitleri

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır.

"Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

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