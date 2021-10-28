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Haber Giriş: 28 Ekim 2021 - 21:14 | 

Cuma namazı saati: 29 Ekim cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri bilgisi

Cuma namazı saati Diyanet tarafından açıklandı. Müslümanların haftalık bayramı olan cuma gününde tüm illerde cuma namazı saatleri ilden il değişiklik gösterecek. Öğle namazının vaktinde cemaatle kılınacak cuma namazının saatleri ile camilere doğru yola çıkacak olanlar, ikamet ettikleri illerin cuma namazı saatlerine riayet edecekler. Cuma namazı saat kaçta? sorusunun yanıtı Diyanet'in 29 Ekim namaz saatleri takvimi üzerinden öğrenilecek. Farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünnet olarak kılınacak cuma namazında camilerde saf tutulacak. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 29 Ekim cuma namazı saatleri bilgisi.

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Cuma namazı saat kaçta sorunun yanıtı, 29 Ekim namaz saatleri takvimi ile belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı il il cuma namazı saatlerini internet sitesi üzerinden duyurdu. Toplanma, bir araya gelme anlamına gelen cuma gününde cemaat ile beraber cuma namazı için 81 ilde vatandaşlar ibadetlerini idrak etmek üzere camilere doğru yola çıkacaklar. Diyanet bilgisine göre 29 Ekim'de cuma namazı İstanbul'da 12:53'te, Ankara'da 12:37'de, İzmir'de ise 13:00'da okunacak ezanın ardından kılınacak. Tüm illerin cuma namazı vakitlerini haberimizden bulabilirsiniz.

2CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Cuma namazı saat bilgisi 29 Ekim için belli oldu. Cuma namazı saatleri Diyanet takvimine göre şöyle olacak;

İSTANBUL: 12:53

ANKARA: 12:37

İZMİR: 13:00

ADANA: 12:27

İllere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN


3CUMA NAMAZI NASIL KILINIR

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

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Son oturuşta:

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

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Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

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