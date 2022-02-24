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Cuma namazı saati 25 Şubat 2022: Ankara, İzmir İstanbul'da cuma namazı saat kaçta kılınacak? (Diyanet il il cuma namazı saatleri)

#Cuma Namazı#Diyanet#Cuma Namazı Saati

Cuma namazı saatleri İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il için belli oldu. Cuma namazı farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât sünnet ve iki rekat farz olarak kılınacak. Müslümanların haftalık bayramı olarak adlandırılan cuma gününde, camilere gidecek olan vatandaşlar yaşadıkları illere göre cuma namazı saatlerine uyum gösterecekler. Her kentte il il cuma namazı saatleri dakika olarak değişecek. Diyanet 25 Şubat namaz saatleri takvimi ile cuma namazı saatleri öğrenilecek. Peki, Ankara, İzmir ve İstanbul'da cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 25 Şubat 2022 il il cuma namazı saatleri ve vakitleri.

1/5Cuma namazı saati 25 Şubat 2022: Ankara, İzmir İstanbulda cuma namazı saat kaçta kılınacak (Diyanet il il cuma namazı saatleri)

Cuma namazı saat kaçta? sorusu perşembe akşamı gündeme geldi. Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş olan cuma namazı ile vatandaşlar camilerde beraber saf tutacaklar. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirler başta olmak üzere 81 ilde cuma namazı ibadetlerini idrak edecek olanlar bulundukları ildeki cuma namazı saatlerine göre abdestlerini alarak camilere yönelecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı İstanbul'da 13:22'de, Ankara'da 13:07'de, İzmir'de 13:30'da okunacak öğle ezanının ardından kılınacak.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN


2/5CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

25 Şubat 2022 il il cuma namazı saatleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden yayınladığı takvime göre bu hafta cuma namazı saatleri şöyle olacak:

İSTANBUL: 13:22

ANKARA: 13:07

İZMİR: 13:30

BURSA: 13:22

İllere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN


3/5CUMA NAMAZI NASIL KILINIR

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

4/5Cuma namazı saati 25 Şubat 2022: Ankara, İzmir İstanbulda cuma namazı saat kaçta kılınacak (Diyanet il il cuma namazı saatleri)

Son oturuşta:

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

5/5Cuma namazı saati 25 Şubat 2022: Ankara, İzmir İstanbulda cuma namazı saat kaçta kılınacak (Diyanet il il cuma namazı saatleri)

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

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