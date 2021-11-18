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GeriGündem Cuma namazı saati 2021: İstanbul, Ankara, İzmir'de cuma namazı saat kaçta? İşte Diyanet 19 Kasım il il cuma vakitleri
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Haber Giriş: 18 Kasım 2021 - 20:47 | 

Cuma namazı saati 2021: İstanbul, Ankara, İzmir'de cuma namazı saat kaçta? İşte Diyanet 19 Kasım il il cuma vakitleri

Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il için belli oldu. İslam aleminde Müslümanlar için önemli olan cuma gününde kılınacak olan cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Abdestlerini alarak ikamet ettikleri en yakın camilere doğru ibadetlerini idrak etmek üzere yola çıkacak olan vatandaşlar, "Cuma namazı kaçta kılınacak?" sorusunun yanıtını 19 Kasım Diyanet namaz saatleri takviminden alacaklar. Cuma Hutbesi'nin okunmasının ardından cuma namazı öğle ezanına takiben tüm illerde kılınacak. İşte, Diyanet bilgisi ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri ve saatleri.

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19 Kasım cuma namazı saat kaçta kılınacak? sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıt buldu. Cemaatle eda edilmek üzere, farz kılınan cuma namazı bu hafta da 81 ildeki camilerde Cuma Hutbesi'nin okunmasının ardından idrak edilecek. Toplanma, bir araya gelme anlamına gelen cuma gününde il il cuma namazı saatleri bir kaç dakika değişecek. Diyanet bilgisine göre 19 Kasım'da cuma namazı İstanbul'da 12:54'te, Ankara'da 12:39'da, İzmir'de 13:02'de okunacak öğle ezanının ardından kılınacak. Tüm illerin cuma namazı vakitlerini haberimizden görüntüleyebilirsiniz.

2CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Cuma namazı saat bilgisi 19 Kasım 2021 günü için belli oldu. Birçok Müslümanın araştırdığı konu olmaya devam eden cuma namazı saatleri Diyanet takvimine göre şöyle olacak;

İSTANBUL: 12:54

ANKARA: 12:39

İZMİR: 13:02

BURSA: 12:54

Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN


3Cuma namazının hükmü nedir

Cuma namazının hükmü nedir?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

4Cuma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir

Cuma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir?

Cuma namazında hutbe, namazın sahih olmasının şartlarından biridir. Hutbe okunmadan kılınan bir cuma namazı sahih değildir. Bu nedenle hutbe okunurken en az bir erkeğin hazır bulunması gerekir. Ancak cuma kılabilmek için hutbeye yetişmek ve dinlemek şart değildir. Buna göre, mazeretine binaen okunan hutbeye yetişemeyen veya hutbeyi duymayan kişinin kıldığı cuma namazı sahih olur. Hutbeyi dinlemeye yetişemeyen kimse, cuma namazının ikinci rekâtına bile yetişse, imam selam verdikten sonra ayağa kalkıp bir rekât daha kılarak cuma namazını tamamlar (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 63).

5Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınabilir

Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınabilir?

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.

Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).

Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).

Resûlullah (s.a.s.), cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).

Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.

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