Cuma namazı saati 2021: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde cuma namazı saat kaçta? 20 Ağustos il il cuma namazı saatleri
Cuma namazı saati ve vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Öğle ezanına takiben İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde kılınacak olan cuma namazının saati tüm illerde farklı saatlerde gerçekleşecek. Cuma namazı namazı saati ile birlikte camilere doğru harekete geçecek olan Müslümanlar, "cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusunun yanıtını Diyanet 20 Ağustos namaz saatleri takvimi üzerinden alabilecekler. Camilerde idrak edilecek olan cuma namazı farzı iki rekat, sekiz rekât da sünnet olarak kılınacak. İşte, 20 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri.
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Cuma namazı saat kaçta? sorusu 20 Ağustos 2021 tarihi öncesi gündeme geldi. "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman’a farzdır.” şeklinde Peygamberimiz (s.a.s) tarafından beyan edilen cuma gününde namaz saatleri Diyanet'in namaz saatleri takviminden öğrenilecek. Namaz saatleri bilgisine göre müminler abdestlerini alarak camilerin yolunu tutacaklar. Diyanet takvimine göre, 20 Ağustos'ta cuma namazı İstanbul'da 13:13'te, Ankara'da 12:57'de İzmir'de ise 13:20'de okunacak ezanın ardından kılınacak. Tüm illerin cuma namazı saatlerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Cuma namazı saat bilgisi 20 Ağustos Cuma günü birçok Müslümanın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Cuma namazı saatleri Diyanet takvimine göre şöyle olacak;
İSTANBUL: 13:13
ANKARA: 12:57
İZMİR: 13:20
BURSA: 13:12
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.
Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.
Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.
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Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"
Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".
Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.
Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.
Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.
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CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.