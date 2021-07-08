Cuma namazı saati 2021: Cuma namazı bu hafta saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri
Cuma namazı saati, İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il için açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan cuma namazı vakitleri tüm illerde farklı saatlerde idrak edilecek. Müslümanların haftalık ibadetlerini idrak ettiği bu mübarek günde, camilerde cuma namazını kılacak olanlar, "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusunun yanıtını Diyanet namaz saatleri takvimi üzerinden öğrenebilecekler. Cuma namazı, farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât sünnet ve iki rekat farz olacak kılınacak. İşte, 9 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri bilgisi.
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Cuma namazı saat kaçta? sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıt buldu. Peygamberimiz (s.a.s) tarafından "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman’a farzdır.” şeklinde beyan edilen cuma gününde namaz kılacak olanlar, hazırlıklarına yaşadıkları ilin cuma namazı saatlerine göre yön verecek. Cuma namazı saatleri her hafta 81 ilde bir kaç gün değişiyor. Diyanet takvimine göre, cuma namazı bu hafta İstanbul'da 13:14'te, Ankara'da 12:59'da, İzmir'de ise 13:22'de okunacak ezanın ardından kılınacak.
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9 TEMMUZ CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Cuma namazı saat bilgisi 9 Temmuz Cuma günü birçok Müslümanın araştırdığı konu olmaya devam ediyor.
Cuma namazı saatleri Diyanet takvimine göre şöyle olacak;
İSTANBUL: 13:14
ANKARA:12:59
İZMİR:13:22
BURSA: 13:14
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
"Abdest nasıl alınır?" sorusunun yanıtı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından şu şekilde yanıtlanmıştır:Abdest, “belli organları usulüne uygun olarak su ile yıkamak ve bazılarını da ıslak el ile mesh etmek” şeklinde tarif edilir (Merğînânî, el-Hidâye, I, 93-94).Abdestle ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de, “Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başınızı meshedin ve topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın… Eğer su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin.” (Mâide, 5/6) buyurulur. Hz. Peygamber (s.a.s.) de hem abdestin nasıl alınacağını müslümanlara fiilî olarak göstermiş (Merğînânî, el-Hidâye, I, 102) hem de abdestsiz olarak kılınacak hiçbir namazın Allah katında kabul olunmayacağını belirtmiştir (Buhârî, Vudû, 2; İbn Mâce, Tahâret, 47).
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Abdestin bu âyette ifadesini bulan dört farzında sünnî fıkıh mezhepleri ittifak etmişlerdir. Ancak Hanefî mezhebinin dışında kalan diğer üç sünnî mezhebin bunlara bazı şartlar ilave ettiği görülür. Mesela abdeste niyet etmek bu üç mezhebe göre, abdeste başlarken besmele çekmek Hanbelîlere göre, dört farzın âyette sayılan sıraya uygun yapılması (tertîp) Şâfiî ve Hanbelîlere göre, bu işlemlerin ara verilmeden yapılması (muvâlât) Mâlikî ve Hanbelîlere göre farzdır. Hanefilere göre ise bu sayılanlar sünnettir.
Sünnetlerine ve adabına (Buhârî, Vudû, 7; Ebû Dâvûd, Taharet, 50) riayet edilerek, abdest şöyle alınır:
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Niyet ve besmele ile abdeste başlanıp önce eller bileklere kadar ve parmak araları da hilallenerek/ovuşturularak üç defa yıkanır. Varsa deri üzerindeki hamur, boya, sakız gibi maddeler temizlenir. Parmaktaki yüzük oynatılır. Misvak veya diş fırçası ile, bunlar yoksa sağ elin parmaklarıyla dişler temizlenir. Sağ el ile üç defa ağza, üç defa da burna su verilir. Üç kere yüz yıkanır. Sonra dirsekle birlikte sağ kol üç defa, sonra aynı şekilde sol kol üç defa yıkanır. Sağ el ıslatılarak avuç ve parmakların içiyle başın üstü bir defa mesh edilir. Bu şekilde başın dörtte birini mesh etmek yeterli ise de iki elle başın tamamının mesh edilmesi Malikî mezhebine göre farz (İbn Cüzey, el-Kavânîn, s. 84), diğer mezheplere göre sünnettir. Eller yine ıslatılarak başparmakla kulağın dışı, şehadet parmağı veya serçe parmakla içi mesh edildikten sonra her iki elin arkasıyla boyun mesh edilir. Önce sağ, sonra sol ayak, parmak uçlarından başlanarak topuk ve aşık kemikleri de dâhil olmak üzere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına özen gösterilir (Kâsânî, Bedâî’, I, 23-25).