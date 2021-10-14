Cuma namazı saati 2021: Ankara, İzmir, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? İşte Diyanet 15 Ekim il il cuma namazı saatleri bilgisi
Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il için belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 15 Ekim namaz saatleri takvimi ile il il cuma namazı saatlerine göre Müslümanlar ibadetlerini idrak edecek. 15 Ekim cuma namazı saatleri tüm illerde ilden ile değişiklik gösterecek. Toplanma, bir araya gelme anlamına gelen cuma gününde cemaat ile beraber cuma namazı için saf tutacak olan vatandaşlar yaşadıkları ilin cuma namazı vakitlerine göre abdestlerini alarak camilere gidecekler. "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusunun yanıtı Diyanet'in açıkladığı takvim bilgisi ile öğrenilecek. İşte, Ankara, İzmir, İstanbul ve tüm illerim cuma namazı saatleri bilgisi.
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Cuma namazı saat kaçta sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıt buldu. Her hafta camilerde idrak edilen cuma namazının saati 81 ilde dakika olarak değişecek. Öğle namazının vaktinde cemaatle kılınacak cuma namazının saatleri ile camilere doğru yola çıkacak olanlar, ikamet ettikleri illerin cuma namazı saatlerine uyum gösterecekler. Diyanet takvimine göre 15 Ekim 2021 tarihinde cuma namazı İstanbul'da 12:55'te, Ankara'da 12:39'da, İzmir'de ise 13:02'de okunacak ezanın ardından kılınacak. Tüm illerin cuma namazı vakitlerini haberimizden bulabilirsiniz.
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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Cuma namazı saat bilgisi 15 Ekim Cuma günü birçok Müslümanın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Cuma namazı saatleri Diyanet takvimine göre şöyle olacak;
İSTANBUL: 12:55
ANKARA: 12:39
İZMİR: 13:02
ADANA: 12:30
İllere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
Cuma namazının sahih olması için şehirde kılınması şart mıdır?
İslam bilginleri cuma kılınacak yerin şehir veya şehir hükmünde bir yerleşim birimi olmasını şart koşmuşlardır. Bu hüküm Hz. Peygamberin (s.a.s.), şehir veya şehir hükmündeki bir yerin dışında Cuma namazının kılınmayacağına dair hadisine dayanmaktadır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 179). Kaynaklarda geçen bu şehir şartının günümüzde, büyük veya küçük yerleşim birimi olarak anlaşılması gerekir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), ilk cuma namazını, Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında Salim b. Avf oğullarının ikamet ettiği Rânûnâ adı verilen bir vadide kıldırmıştır (İbn Hişâm, es-Sîre, I, 494).
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Ayrıca Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir yerleşim biriminde, sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazı kılmak farzdır.” (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255) buyurmuştur. Buna göre, farzı eda edecek sayıda cemaatin bulunduğu köy, belde, şehir gibi büyük veya küçük tüm yerleşim birimlerinde kılınan cuma namazı sahihtir. Şu kadar var ki, nerede kılınırsa kılınsın dinen yetkili mercilerden izin alınması gerekir.
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Cuma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir?
Cuma namazında hutbe, namazın sahih olmasının şartlarından biridir. Hutbe okunmadan kılınan bir cuma namazı sahih değildir. Bu nedenle hutbe okunurken en az bir erkeğin hazır bulunması gerekir. Ancak cuma kılabilmek için hutbeye yetişmek ve dinlemek şart değildir. Buna göre, mazeretine binaen okunan hutbeye yetişemeyen veya hutbeyi duymayan kişinin kıldığı cuma namazı sahih olur. Hutbeyi dinlemeye yetişemeyen kimse, cuma namazının ikinci rekâtına bile yetişse, imam selam verdikten sonra ayağa kalkıp bir rekât daha kılarak cuma namazını tamamlar (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 63).