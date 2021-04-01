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GeriGündem Cuma namazı saati 2 Nisan 2021: Cuma namazı saat kaçta? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri
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Haber Giriş: 01 Nisan 2021 - 20:48 | 

Cuma namazı saati 2 Nisan 2021: Cuma namazı saat kaçta? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saati ve vakitleri yayınlandı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde cuma namazı saatlerine göre camilere gidecek olanlar, cuma namazı saat kaçta? sorusunun yanıtını Diyanet namaz saatleri takvimi üzerinden alacaklar. Camilerde cuma namazını ifa etmeye hazırlanan binlerce vatandaş, yaşadıkları ilin 2 Nisan 2021 cuma namazı saatlerine göre abdestlerini alarak ibadetlerine yön verecek. Farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât sünnet ve iki rekat farz olarak kılınacak olan cuma namazının saati ilden ile değişecek. İşte, Diyanet bilgisi ile 2 Nisan cuma namazı saatleri.

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Cuma namazı saatleri, bir cuma gününe daha erişmenin sevincini yaşayan Müslümanların gündemine geldi. Her hafta olduğu gibi sosyal mesafe kurallarına riayet ederek cuma namazını kılacak olan vatandaşlar, Diyanet takvimi üzerinden paylaşılan cuma namazı vakitlerine yoğunlaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, bu hafta cuma namazı İstanbul'da 13:13'te, Ankara'da 12:57'de, İzmir'de 13:20'de okunacak ezanın ardından kılınacak. Tüm illerin cuma namazı saatlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

2CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takvimi ile cuma namazı saat bilgisi belli oldu. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2 Nisan'da Cuma günü illerdeki cuma namazı saatleri şöyle olacak;

İSTANBUL: 13:13

ANKARA: 12:57

İZMİR: 13:20

ADANA: 12:47

BURSA: 13:12

Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

3CUMA NAMAZI KAÇ REKAT

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

4CUMA NAMAZINI OLUŞTURAN EN AZ KİŞİ SAYISI KAÇ OLMALI

CUMA NAMAZINI OLUŞTURAN EN AZ KİŞİ SAYISI KAÇ OLMALI?

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir. Hanefi Mezhebinde, Cuma namazının kılınabilmesi için, Ebu Hanife ve Muhammed b. Hasen eş-Şeybânî’ye göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbn Hümâm, Fethu’l-Kadîr, II/31; İbn Abidin, Reddu’l-Muhtâr, I/545). Şafiî ve Hanbelîlere göre, en az kırk (Şafiî, Ümm, I/328; Nevevî, el-Mecmû’, IV/353; Şirbinî, Muğni’l-Muhtâc, I/545; İbn Kudâme, el-Muğnî, III/204); Malikîlere göre de on iki kişinin bulunması şarttır (Huraşî, Şerhu Muhtasari Halîl, II/76-77).

Şafiîler ve Hanbeliler görüşlerini, Hz. Peygamber’in Medine’ye gelmesinden önce Es’ad b.Zürâre tarafından Medine’de kıldırılan ilk Cuma namazında kırk kişinin hazır bulunduğunu bildiren rivayetlere dayandırmaktadırlar (Ebû Dâvûd, Salât, 216; İbn Mâce, Salât, 78). Bu mezheplere göre, bundan sonra Rasulullah zamanında kılınan Cuma namazlarında sayı kırk kişinin altına düşmemiştir. Ayrıca bunlar, Ubeydullah b. Abdullah b. Utbe’den rivayet edilen “kırk kişi bulunan her yerleşim biriminde, Cuma namazı kılmak farzdır” haberi ile Ömer b.Abdilaziz’in, Şam ile Mekke arasında bulunan “miyah” halkına gönderdiği mektuptaki, “kırk kişiye ulaşınca Cuma namazını kılın” ifadesini delil olarak ortaya koymuşlardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III/177-178, H.No: 5398, 5399).

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İleri sürülen bu deliller, Cuma namazının farz olması için kırk kişinin bulunması gerektiğini ispata yeterli değildir. Zira, Hz. Peygamber’in Medine’ye gelmesinden önce, Medine’de kılınan Cuma namazında kırk kişinin hazır bulunması, bundan aşağı sayıda kişiyle Cuma namazı kılınamayacağını göstermez. Nitekim Mus’ab b. Umeyr’in, Hz. Peygamber’in emri ile Medine’de 12 kişiye Cuma namazı kıldırdığı rivayet edilmektedir (Beyhakî, es-Sünenü’l- Kübrâ, III/179, H.No: 5407). Ayrıca Rasulullah’ın kıldırdığı bir Cuma namazında, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi haricindekilerin dışarı çıktığı rivayeti sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38).

Öte yandan Hz. Peygamber’in, “Bir yerleşim biriminde, sadece dört kişi bulunsa bile, Cuma namazı kılmak farzdır.” buyurduğu rivayet edilmektedir (Beyhakî, Sünen, III/179 H.No: 5406, 5407; Darakutnî, Sünen, II/8-9 H.No: 1-3; Azim Âbâdî, Avnü’l-Ma’bûd, III/283). Cuma cemaatinin asgari sayısı hakkında varit olan haberler genelde zayıf kabul edilmekle beraber, fiilî uygulama ile Cuma namazının farziyyetini mutlak olarak ifade eden ayet ve hadisler dikkate alınınca, bir sayı şartı olmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, Cuma namazının kılınabilmesi için 40 kişinin bulunması gerektiği konusunda Hz. Peygamber’den menkul bir rivayet bulunmamaktadır.

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Kur’an-ı Kerim’de Cuma namazı mutlak olarak bütün mü’minlere farz kılınmıştır (Cumua 62/9). Hz. Peygamber bunlardan kimlerin muaf tutulduğunu hadislerinde belirterek ayetin genel hükmünü tahsis etmiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 215; Beyhakî, Sünen, III/183-184, H.No: 5422, 5425, 5426; Darakutnî, Sünen, II/2, H.No: 2; İbn Ebî Şeybe, Musannef, I/446, H.No: 5148; ) ve O’nun dışında kimsenin, ayetlerin hükmünü tahsis etme yetkisi de yoktur.

Bu itibarla, bir yerleşim biriminde İmamla birlikte en az dört kişinin bulunması halinde Cuma namazı kılınması gerekir.

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