Cuma namazı saati 2 Ekim: Cuma namazı saat kaçta? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri bilgisi
Cuma namazı saatleri İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde takip ediliyor. Cuma namazı ibadetlerini camilerde idrak etmeye hazırlanan Müslümanlar, 2 Ekim cuma namazı saatleri bilgisine Diyanet namaz saatleri takviminden ulaşacaklar. Müslümanların en önemli görevi haftalık ibadet olan cuma namazı cuma hutbesinin camilerde okunmasının ardından 81 ilde kılınacak. Her hafta camilerde ifa edilen cuma namazı sosyal dayanışma ve kaynaşmaya, birlik ve beraberliğe, İslâmî bilgilenme ve bilinçlenmeye vesile olan bir ibadettir. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 2 Ekim 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri bilgisi.
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Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2 Ekim namaz saatleri takviminde yayınlandı. Müslümanlar cuma günü Kur’an okumak, zikir ve tefekkür etmek, Peygamberimize salât ve selâm getirmek, tövbe ve istiğfar etmek, camiye gidip vaaz ve hutbe dinlemek suretiyle böyle değerli ve önemli bir günün manevî feyzinden yararlanmaya çalışırlar. Diyanet'in yayınladığı namaz saatlerine göre, 2 Ekim'de cuma namazı İstanbul'da 12:58'de, Ankara'da 12:43'te, İzmir'de ise 13:06'da okunacak öğle ezanının ardından kılınacak. İşte tüm illerin tüm illerin cuma namazı saatleri.
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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Cuma namazı saat bilgisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takviminde yayınlandı. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 2 Ekim'de namazı saatleri her ilde farklı şekilde gerçekleşecek. Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı;
İSTANBUL: 12:58
ANKARA: 12:43
İZMİR: 13:06
BURSA: 12:58
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.
Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).
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Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
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Resûlullah (s.a.s.), cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
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Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.