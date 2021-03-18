Cuma namazı saati! 19 Mart 2021 cuma namazı saat kaçta? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri
Cuma namazı saatleri, bir cuma gününe daha erişmenin mutluluğunu yaşayan Müslümanların gündemine geldi. 'Üzerine güneş doğan en hayırlı gün' olarak tasfir edilen bereket ve güzelliklerle dolu cuma gününde, ibadetlerini gerçekleştirecek olan 'Cuma namazı saat kaçta? sorusuna Diyanet takvimi ile yanıt alacaklar. İl il cuma namazı saatleri Diyanet takvimi ile yayınlandı. 81 ilde abdestlerini alarak camilerin yolunu tutacak olan müminler yaşadıkları ilin cuma namazı saatine göre ibadetlerini idrak edecekler. İşte, Diyanet ile 19 Mart Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri ve vakitleri bilgisi.
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81 ilin cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Namaz saatleri takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerde ibadetler camilerde idrak edilecek. Öğle ezanına takiben kılınacak olan cuma namazı saatleri tüm illerde her hafta değişiyor. 19 Mart takvimine göre cuma namazı İstanbul'da 13:17'de, Ankara'da 13:01'de, İzmir'de ise 13:24'te okunacak azanın ardından kılınacak. Tüm illerin cuma namazı saatlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takvimi ile cuma namazı saat bilgisi belli oldu. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre 19 Mart Cuma günü cuma namazı saatleri şöyle olacak;
İSTANBUL: 13:17
ANKARA: 13:01
İZMİR: 13:24
BURSA: 13:17
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;
Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.
Niyet ederken
"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.
Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.
İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.
Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.
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Son oturuşta:
Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur
Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.
Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.
Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denirNamaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.
Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.
Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"
Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".
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Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.
Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.
Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.