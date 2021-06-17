Cuma namazı saati: 18 Haziran cuma namazı saat kaçta? İstanbul Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri
Cuma namazı saatleri İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 il için açıklandı. Bu mübarek günde cemaat ile beraber namazlarını kılacak olan Müslümanlar, Diyanet 18 Haziran cuma namazı saatine göre abdestlerini alarak hazırlıklarına yön verecek. Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve farz olduğu dini kaynaklarda yer alan cuma namazı tüm illerde öğle ezanına takiben kılınacak. Cuma namazı saatleri Diyanet 18 Haziran namaz saatleri takvimi üzerinden öğrenilecek. Peki, bu hafta cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 18 Haziran İstanbul Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri ve vakitleri bilgisi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Cuma namazı saat kaçta sorusunun yanıtı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı namaz saatleri takviminde belli oldu. Farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât sünnet ve farzı iki rekât olarak kılınacak olan cuma namazı saati tüm illerde değişiklik gösterecek. Bir cuma gününe daha erişmenin mutluluğunu yaşayan Müslümanlar cuma namazı saatlerini Diyanet takvimi üzerinden görüntüleyecekler. Diyanet bilgilerine göre 18 Haziran cuma namazı saati İstanbul'da 13:10'da, Ankara'da 12:55'te, İzmir'de 13:18'de okunacak ezanın ardından kılınacak.
2
18 HAZİRAN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Cuma namazı saat bilgisi 18 Haziran Cuma günü birçok Müslümanın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Cuma namazı saatleri Diyanet bilgisine göre şöyle olacak;
İSTANBUL: 13:10
ANKARA: 12:55
İZMİR: 13:18
BURSA: 13:10
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.
Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.
Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.
Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"
Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".
Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.
5
Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.
Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.