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Haber Giriş: 17 Haziran 2021 - 21:00 | 

Cuma namazı saati: 18 Haziran cuma namazı saat kaçta? İstanbul Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saatleri İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 il için açıklandı. Bu mübarek günde cemaat ile beraber namazlarını kılacak olan Müslümanlar, Diyanet 18 Haziran cuma namazı saatine göre abdestlerini alarak hazırlıklarına yön verecek. Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve farz olduğu dini kaynaklarda yer alan cuma namazı tüm illerde öğle ezanına takiben kılınacak. Cuma namazı saatleri Diyanet 18 Haziran namaz saatleri takvimi üzerinden öğrenilecek. Peki, bu hafta cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 18 Haziran İstanbul Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri ve vakitleri bilgisi.

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Cuma namazı saat kaçta sorusunun yanıtı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı namaz saatleri takviminde belli oldu. Farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât sünnet ve farzı iki rekât olarak kılınacak olan cuma namazı saati tüm illerde değişiklik gösterecek. Bir cuma gününe daha erişmenin mutluluğunu yaşayan Müslümanlar cuma namazı saatlerini Diyanet takvimi üzerinden görüntüleyecekler. Diyanet bilgilerine göre 18 Haziran cuma namazı saati İstanbul'da 13:10'da, Ankara'da 12:55'te, İzmir'de 13:18'de okunacak ezanın ardından kılınacak.

218 HAZİRAN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK

18 HAZİRAN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Cuma namazı saat bilgisi 18 Haziran Cuma günü birçok Müslümanın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Cuma namazı saatleri Diyanet bilgisine göre şöyle olacak;

İSTANBUL: 13:10

ANKARA: 12:55

İZMİR: 13:18

BURSA: 13:10

Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

3CUMA NAMAZI NASIL KILINIR

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta:

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

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Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

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Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

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