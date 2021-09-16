Cuma namazı saati 17 Eylül: İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saat kaçta? İşte il il cuma namazı vakitleri
Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il için açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 17 Eylül cuma namazı vakitleri ile Müslümanlar abdestlerini alarak ibadetlerine yön verecekler. Cuma günü bulundukları illerde cuma namazını kılacak olan vatandaşlar "Cuma namazı kaçta kılınacak?" sorusunun yanıtını 17 Eylül Diyanet namaz saatleri takviminden alacaklar. Cuma Hutbesi'nin okunmasının ardından cuma namazı öğle ezanına takiben tüm illerde kılınacak. İşte, 17 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri.
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17 Eylül cuma namazı saatleri, cuma günü öncesinde gündeme geldi. Müslümanların haftalık ibadetlerini idrak ettiği bu önemli günde cuma namazı saatleri ilden ile değişecek. Toplanma, bir araya gelme anlamına gelen cuma gününde cemaat ile beraber cuma namazı için vatandaşlar saf tutacak. Diyanet bilgisine göre 17 Eylül'de cuma namazı İstanbul'da 13:04'te, Ankara'da 12:48'de, İzmir'de 13:11'de okunacak ezanın ardından kılınacak.
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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Cuma namazı saat bilgisi 17 Eylül günü birçok Müslümanın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Cuma namazı saatleri Diyanet takvimine göre şöyle olacak;
İSTANBUL:13:04
ANKARA:12:48
İZMİR:13:11
BURSA: 13:03
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.
Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.
Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.
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Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"
Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".
Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.
Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.
Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.