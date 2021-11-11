Cuma namazı saati: 12 Kasım cuma namazı saat kaçta kılınacak? (İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri)
Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller için belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 12 Kasım cuma namazı vakitlerine göre vatandaşlar abdestlerini alarak cuma namazı ibadetlerini idrak edecekler. İl il cuma namazı saatleri 81 ilde dakika olarak değişecek. Farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât sünnet ve iki rekat farz olacak kılınacak olan cuma namazının saatleri 12 Kasım Diyanet namaz saatleri takvimi üzerinden öğrenilecek. Gözler şimdi il il cuma namazı vakitlerinde. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 12 Kasım 2021 cuma namazı saatleri bilgisi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Cuma namazı saat kaçta, sorusunun yanıtı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belli oldu. "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman’a farzdır.” şeklinde Peygamberimiz (s.a.s) tarafından beyan edilen cuma namazı ile 81 ilde vatandaşlar saf tutacak. Cuma namazı öğle ezanına takıben kılınacak olup tüm illerde farklı saatlerde idrak edilecek. Diyanet takvimine göre, 12 Kasım tarihinde cuma namazı İstanbul'da saat 12:53'te, Ankara'da 12:38'de, İzmir'de ise 13:01'de okunacak öğle ezanının ardından kılınacak.
2
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Cuma namazı saat bilgisi 12 Kasım için belli oldu. Cuma namazı saatleri Diyanet takvimine göre şöyle olacak;
İSTANBUL: 12:53
ANKARA: 12:38
İZMİR:13:01
BURSA: 12:53
İllere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.
Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.
Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.
Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"
5
Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".
Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.
Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.
Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.